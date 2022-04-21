رمضان يشهد نمواً في الطلب على المطاعم وطلبات «أونلاين» و«ديليفري»

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

قال مسؤولو مطاعم إن الطلب في القطاع حقق نمواً خلال الفترة الماضية من شهر رمضان، بنسبة تصل إلى 25%، في وقت سجلت فيه خدمات التوصيل «ديليفري»، والطلب «أونلاين» ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 30%.

وأرجعوا لـ«الإمارات اليوم»، النمو، إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية، وإجراءات الدخول والخروج بين إمارات الدولة، وعودة الأنشطة الاقتصادية والفعاليات الترفيهية بشكل كامل، فضلاً عن مدّ إجازات المدارس للفصل الدراسي الثاني، والعروض والخصومات التي تم توفيرها للمستهلكين عند الطلب عبر الإنترنت، ومد فترات التوصيل إلى أوقات متأخرة.

وأكدوا أن القطاع يشهد نمواً منذ الربع الرابع من عام 2021، وهو ما يظهر في عمليات التوسع، وفتح فروع جديدة من جانب عدد من المطاعم.

ارتفاع الطلب

وقال المدير المسؤول في سلسلة مطاعم بالدولة، جواد يحيى، إن هناك زيادة في الطلب خلال شهر رمضان الجاري تفوق 20%، مدعومة بتخفيف الإجراءات الاحترازية بشكل كبير، وتراجع الإصابات، وعودة التجمعات العائلية، ومد إجازات المدارس للفصل الدراسي الثاني.

وكشف يحيى أن الطلب على خدمات التوصيل «ديليفري»، وطلبات «أونلاين» ارتفع بنسبة تجاوز 25%، مدعومة بالتخفيضات، والعروض التي تقدمها مطاعم خلال فترات الإفطار والسحور، خصوصاً الطلبات الجماعية، مع مد فترات التوصيل إلى وقت متأخر من الليل.

وأكد أن قطاع المطاعم يشهد نمواً منذ الربع الرابع من عام 2021، واستمر خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يظهر في توسع وفتح فروع جديدة من جانب عدد من المطاعم.

وقال إن الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ساعدت قطاع المطاعم وصناعة المأكولات والمشروبات عموماً على التعافي من الجائحة، خصوصاً في ظل استضافة «إكسبو 2020 دبي»، ونمو حركة السياحة.

تخفيف الإجراءات

من جانبه، قال المدير الإداري لسلسلة مطاعم أخرى، محمود حرب، إن قطاع المطاعم حقق نمواً في الطلب خلال شهر رمضان الجاري بنسبة وصلت إلى 25%، بفضل تخفيف الإجراءات الاحترازية، وإجراءات الدخول والخروج بين إمارة وأخرى.

وأكد أن عودة الأنشطة الاقتصادية والفعاليات الترفيهية بشكل كامل، أسهمت كذلك في زيادة إقبال الزوار على المطاعم خلال فترتي الإفطار والسحور.

ولفت حرب إلى أن خدمات التوصيل والطلب «أونلاين» ازدادت بنسبة 30% خلال شهر رمضان الجاري، مرجعاً ذلك إلى العروض الخاصة، والخصومات المتميزة التي تم توفيرها للمستهلكين عند الطلب عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن سلسلة مطاعم افتتحت أخيراً فرعاً جديداً في أبوظبي، ليصل عدد فروعها في الدولة إلى ستة فروع، ما يدل على نمو القطاع، ووجود طلب كبير في قطاع المطاعم.

نمو لافت

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في مطعم وجبات سريعة، يوون جيسون، إن شهر رمضان الجاري يشهد زيادة في الطلب بنسبة تزيد عن 25%، مدعوماً بتخفيف الإجراءات الاحترازية، وعودة الأنشطة والفعاليات، ومد إجازات المدارس.

واتفق على أن القطاع يشهد نمواً لافتاً منذ أواخر العام الماضي وبداية العام الجاري، مع استضافة «إكسبو»، ونمو حركة السياحة، ورفع قيود السفر في العديد من الوجهات.

ولفت إلى أن طلبات التوصيل «أونلاين» عبر التطبيقات، تشهدت زيادة في شهر رمضان بنسب تصل إلى 30%، مع مد فترات التوصيل إلى وقت متأخر، والعروض التي طرحتها العديد من المطاعم، والتطبيقات الخاصة بالتوصيل، في إطار المنافسة.

• قطاع المطاعم يشهد نمواً منذ الربع الرابع من عام 2021.

توقعات باستمرار النمو

رأى المدير المسؤول في أحد المطاعم الكبرى، حسن جمال، أن قطاع المطاعم يشهد نمواً وزيادة في الطلب، وسط توقعات باستمرار النمو خلال العام الجاري، في ضوء التوجهات إلى التخفيف المستمر للإجراءات الاحترازية، وعودة الحياة إلى طبيعتها، لاسيما مع تراجع الإصابات بشكل كبير، فضلاً عن التوقعات باستمرار حركة السياحة النشطة، خصوصاً أن الإمارات رسّخت مكانتها وجهة رئيسة للسياحة.

وقال إن شهر رمضان الجاري يشهد نمواً في الطلب على المطاعم وخدمات التوصيل بنسبة تجاوز 20%، كما نمت الطلبات عبر الإنترنت بنسبة تجاوز 25%، مشيراً إلى أن طلبات الـ«أونلاين» تشهد نمواً متواصلاً منذ ظهور الجائحة، وسط عروض من جانب المطاعم، والتطبيقات التي تدعم هذا التوجه.

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