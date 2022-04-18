%35 نمواً في عضوية غرفة عجمان خلال 2021

المصدر: عجمان ■ وام

حققت غرفة عجمان قفزة نوعية في زيادة أعضائها الجدد خلال عام 2021، بنسبة 35%، مقارنة بعام 2020، ما يعكس جهود الغرفة في الترويج لمقومات عجمان الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، وتعزيز العلاقات الدولية لجذب مستثمرين جدد، وتكثيف التواصل المباشر من الوفود الاقتصادية.

وبلغ عدد الأعضاء الجدد 7704 أعضاء خلال 2021، مقارنة مع 5723 عضواً عام 2020.

وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإنابة، محمد علي الجناحي، أن «غرفة عجمان تسعى إلى توفير بيئة أعمال جاذبة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ومنها تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال، واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال، وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة، الأمر الذي ينعكس على نمو أعمال أعضائها من المنشآت واستدامة أنشطتهم»، كاشفاً عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة للعام الماضي بلغ 4238 رخصة، و2534 عضوية مهنية، و131 عضوية صناعية. وأوضح أن غرفة عجمان شهدت نمواً في إجمالي الأعضاء المسجلين خلال عام 2021، حيث بلغ إجمالي الأعضاء 38.58 ألف عضو مقارنة بـ36 ألفاً خلال عام 2020، بمعدل نمو وصل إلى7%، مشيراً إلى تصدر الرخص التجارية خلال عام 2021 بإجمالي 21.077 ألفاً، تلتها العضوية المهنية بإجمالي 14.926 ألفاً، ثم العضوية الصناعية بإجمالي 1149 عضوية.

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