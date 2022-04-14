الخرافي للمقاولات مقاولا رئيسياً لتطوير مشروع بدبي ب 900 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت دبي الجنوب للعقارات، عن تعيين شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده، لتطوير مجمع فلل "النبض الشاطئ" في المنطقة السكنية بدبي الجنوب.

ويمتد مشروع "النبض الشاطئ" البالغة كلفته 900 مليون درهم على مساحة مبنية للوحدات تتراوح من 2,600 إلى 4,800 قدم مربع للمساحة المعيشية، وستكون معززة بالحدائق الخاصة التي تتراوح مساحتها من 1,700 إلى 5,000 قدم مربع. ويضم المشروع 788 وحدة سكنية في مزيج يجمع بين الفلل ووحدات التاون هاوس، تتكون من ثلاث وأربع وخمس غرف. وتضم كل واحدة من الفلل غرف نوم رئيسية وغرفة للخادمة ومطبخ مغلق مجهز بالكامل وحديقة خاصة و 3 مواقف مغطاة خاصة للسيارات، وغرف واسعة للمعيشة ومكتب إلى جانب المساحة الواسعة على السطح. ويتميز المشروع بوجود بحيرة شاطئية صناعية بعرض 200 متر تقريباً لتوفر واجهة بحرية، إضافة إلى حمام سباحة نصف أولمبي.

وتخطط دبي الجنوب للعقارات للبدء بتشييد المشروع في الربع الثاني من العام الجاري 2022، مع استكمال المراحل الأولية المقررة في الربع الثالث من العام 2024.

ومن الجدير بالذكر ان دبي الجنوب للعقارات تمكنت من بيع 788 فيلا سكنية وتاون هاوس بنجاح خلال أشهر قليلة، بعد إطلاقها عبر ثلاث مراحل. ويمثل هذا الإنجاز استمرارًا للنتائج الرائعة المماثلة التي حققها المطور، ما يؤكد الطلب المتزايد على الوحدات داخل المنطقة السكنية في دبي الجنوب.

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