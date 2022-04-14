منطقة عجمان الحرة تنضم إلى برنامج «أكتيفيت» من «أمازون ويب سيرفيسز»

المصدر: عجمان ــ الإمارات اليوم

أعلنت منطقة عجمان الحرة، انضمامها كمزود خدمات، إلى برنامج «أكتيفيت» من «أمازون ويب سيرفيسز».

وأفادت في بيان، بأن هذه الخطوة تتيح للشركات الناشئة في المنطقة، والراغبة باستخدام خدمات الـ«ويب» من «أمازون»، التسجيل في برنامج «أكتيفيت» للحوافز، والحصول على أرصدة خدمات الـ«ويب» من «أمازون»، والدعم التقني والتدريب، وغيرها من الموارد.

ويعزز هذا البرنامج، القيمة المضافة للخدمات التي تقدمها منطقة عجمان الحرة، ويقدم حلولاً نوعية تدعم نمو وتوسُّع الشركات الناشئة اعتماداً على خدمات «أمازون ويب سيرفيسز».



وقال المدير العام لمنطقة عجمان الحرة، المهندس علي السويدي: «نحرص في منطقة عجمان الحرة على توفير السبل والأدوات الكفيلة بتسهيل وتحفيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية في عجمان ودولة الإمارات عموماً، ونعمل دوماً على استكشاف منهجياتٍ جديدة لدعم المستثمرين وشركاء الأعمال بصورةٍ أكثر كفاءة، لمواكبة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية في الدولة».

ولفت إلى أن التعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» يعكس ثقتها في الرؤية الاستراتيجية لمنطقة عجمان الحرة، لدفع عجلة نمو قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية.

من جانبه، أشاد رئيس قسم الشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري الايكولوجي في «أمازون ويب سيرفيسز»، شونام خيتان، بمبادرة منطقة عجمان الحرة الرامية إلى تزويد الشركات الناشئة بخدمات تسجيل سهلة لتعزيز نموها.

وأكد الالتزام بدعم المبادرة عبر برنامج «أكتيفيت»، فضلاً عن تقديم حزمة من البرامج الداعمة لتحقيق طموحات الشركات الناشئة والاستفادة من عمليات الحوسبة الحسابية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news