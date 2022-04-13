"دبي للسلع المتعددة" يختتم حملة ترويجية في البرازيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع.. بنجاح حملته الترويجية "وجد من أجل التجارة" في المدن البرازيلية الرئيسية.

ومن المقرر أن يستضيف جولات أخرى في مدينتي ميناس جيرايس وساو باولو خلال الأسبوع القادم مما سلط الضوء على الفرص الواعدة التي توفرها دبي للشركات البرازيلية التي تتطلع إلى توسيع حضورها وعملياتها عالمياً انطلاقاً من دبي.

ونظم مركز دبي للسلع المتعددة خلال جولته في المدن البرازيلية لقاءات مع روّاد الأعمال المحليين من مجموعة من القطاعات تناولت سهولة تأسيس وممارسة الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة أمام الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات كما تطرقت إلى سُبل تعزيز التجارة والعلاقات الثنائية بين الإمارات والبرازيل بشكل عام.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أن البرازيل تعد لاعبا بارزا في السوق العالمية كونها جزءا من مجموعة البريكس على مدار العقدين الماضيين ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالسلع الحيوية مثل القهوة والمعادن فضلا عن بعض القطاعات المهمة بما في ذلك تصنيع الطائرات والسيارات الصديقة للبيئة مشيرا إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة يتمتع بكافة المقومات والإمكانات التي تؤهله لتقديم الدعم اللازم لمجموعة واسعة من الشركات البرازيلية التي تطمح إلى تعزيز حضورها دوليا بالاستفادة من موقع دبي كبوابة عالمية للتجارة تعزز الوصول إلى أسرع الأسواق نموا في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال أوزمار شحفة رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: "تربطنا شراكة قوية ومثمرة مع مركز دبي للسلع المتعددة كللتها مذكرة تفاهم أبرمها الطرفان خلال شهر سبتمبر 2021 وبموجب هذه الشراكة ستنظّم الغرفة التجارية العربية البرازيلية سلسلة من الندوات والجولات والفعاليات التجارية وغيرها من الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى ترسيخ العلاقة الممتدة بين مركز دبي للسلع المتعددة والشركات البرازيلية التي تتطلع إلى التوسع عالميا انطلاقا من دبي".

ولعب مركز دبي للسلع المتعددة دورا محوريا في تطوير العلاقات التجارية بين الإمارات والبرازيل عبر سلسلة من الفعاليات والشراكات ويحتضن المركز بعض الشركات البرازيلية الرائدة في العالم.

وتعد المنطقة الحرّة في مركز دبي للسلع المتعددة وجهة عالمية للتجارة وموقعا مثاليا للشركات البرازيلية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها التجارية في دبي واغتنام الفرص المتاحة عبر مجموعة واسعة من الأسواق الدولية.

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