«الإمارات الإسلامي» يطلق «حساب إماراتي للأعمال»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلق مصرف «الإمارات الإسلامي»، «حساب إماراتي للأعمال» المصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الإماراتية الوطنية.

ووفقاً لـ«الإمارات الإسلامي»، فإنه يمكن فتح حساب «إماراتي للأعمال» بسهولة في غضون 24 ساعة، ليتيح لروّاد الأعمال الوصول بسهولة إلى باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية.

وأضاف أنه يمكن لأصحاب الأعمال من مواطني دولة الإمارات، الاختيار من مجموعة من باقات الخدمات والمزايا، تماشياً مع احتياجات أعمالهم، بما في ذلك خدمات الأعمال المصرفية: البلاتينية، الذهبية، الباقة المميزة، الرقمية، والمتاجر الإلكترونية.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «نتطلع من خلال (حساب إماراتي للأعمال)، إلى تمكين المتعاملين من مواطني الدولة ومساعدتهم عبر مراحل رحلة أعمالهم كافة».

وأضاف «نؤكد حرصنا الدائم على تطوير خدماتنا ومنتجاتنا لتلبية احتياجات الأعمال التجارية المتغيرة باستمرار، ومواصلة العمل على تزويد المتعاملين بحلول سلسة ومبتكرة تسهم في توفير بيئة أعمال مثمرة تلبي احتياجات مواطني دولة الإمارات».

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