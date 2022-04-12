«مرحبا» و«بلازا بريميوم» تطوران صالة للمسافرين في مطار الملكة علياء الدولي بعمّان

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أبرمت «مرحبا»، العلامة التجارية العالمية في مجال الضيافة في المطارات التابعة لـ«دناتا»، اتفاقية مشروع مشترك مع «مجموعة بلازا بريميوم» العالمية المتخصصة في مجال الضيافة العالمية في المطارات، وذلك لتوسيع عروضها الدولية.

وتجمع هذه الشراكة بين خبرات وموارد علامتين تجاريتين رائدتين، وتنقل ضيافة المطارات إلى مستوى أعلى من خلال خدمات الـ«كونسيرج» الممتازة والمبتكرة والصالات الخاصة، في وقت يشهد الطلب على السفر نمواً على مستوى العالم.

ووفقاً للبيان، فقد ابتدأ تنفيذ الاتفاقية بتطوير «صالة مرحبا بلازا بريميوم» الجديدة في مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، حيث تُجرى الأعمال حالياً بتصميم مستوحى من المناظر الطبيعية الجميلة للعاصمة عمّان، مع لمسات من الثقافة والتراث المحلي. ومن المنتظر أن تفتتح الصالة الجديدة في يوليو المقبل، لتستوعب 140 ضيفاً.



وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة دناتا»، ستيف ألين: «نتطلع إلى افتتاح صالة (مرحبا بلازا الأولى)، الأفضل في فئتها في عمّان، وتعزيز عروضنا المشتركة في السنوات المقبلة، في وقت سيضمن فيه التزامنا المشترك بالجودة والتميز في الخدمة، تجربة متعاملين من الدرجة الأولى للمسافرين طوال رحلاتهم».



من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بلازا بريميوم»، بورا إسبولان، إن الاتفاقية العالمية مع «مرحبا» فرصة رائعة وشهادة على التزامنا المشترك بتقديم أفضل ضيافة في المطارات للمسافرين.

وأضاف: «نتطلع إلى مزيد من الفرص في المستقبل من خلال هذا التعاون، ويسعدنا في الوقت ذاته الإعلان عن مشروعنا الأول بإطلاق صالة (مرحبا بلازا بريميوم) الجديدة».

يذكر أن مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، نال العديد من الجوائز، بما فيها «أفضل مطار من حيث الحجم والمنطقة: الشرق الأوسط» لعام 2020 من قبل مجلس المطارات العالمي.

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