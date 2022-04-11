غرفة الشارقة: "إكسبو 2020 دبي" منصة مهمة لتحفيز وتعزيز العلاقات التجارية العالمية

المصدر: الشارقة - وام

سجلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مشاركة ناجحة في "إكسبو 2020 دبي" الذي أسدل عليه الستار مؤخرا حققت فيها حصادا من الإتفاقيات و مذكرات التفاهم ولقاءات الأعمال مع مختلف الدول المشاركة للترويج لبيئة الأعمال الرائدة في إمارة الشارقة واستعراض الفرص الإستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات الإقتصادية.

وتجلّت المشاركة الفاعلة للغرفة في "إكسبو 2020 دبي" في الأرقام التي تحققت على مدار ستة أشهر تمثلت بالزيارات ومقابلة واستقبال الوفود التجارية والمشاركة في الفعاليات الإقتصادية.

فقد بلغ عدد مشاركات الغرفة 49 مشاركة من أبرزها منتدى نور سلطان للاستثمار والسياحة ومنتدى الأعمال العالمي بأفريقيا (GBF) وفعالية استثمر في الشارقة التي أقيمت في مركز الأعمال ومنتدى الأعمال العالمي في أمريكا اللاتينية (GBF) ومؤتمر غرف التجارة العالمية.

وعقدت الغرفة 30 اجتماعا وملتقى إستثماريا أبرزها ملتقى الأعمال بين الشارقة وساوباولو ومنتدى مجلس الأعمال الروسي، والمشاركة في جناح إمارة الشارقة في ملتقى الإستثمار السنوي والتي ناقشت خلالها الفرص الإستثمارية المتاحة وبحثت الشراكات واتفاقيات التعاون والتنسيق المشترك ومختلف التطورات الإقتصادية العالمية وتأثيرها على تلك الشراكات وضرورة تسخيرها لفتح قنوات تعاون واتصال جديدة.

وكنتيجة لتلك المشاركات وقّعت الغرفة خمس إتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مشتركة مع كلّ من الرابطة النسائية الأوروبية وغرفة غواتيمالا وغرفة تجارة وصناعة وزراعة طرابلس ليبيا وغرفة تورينو الإيطالية والإتحاد الإستوني لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات .

واستقبلت الغرفة العديد من الرؤساء و المسؤولين من بينهم فخامة رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو ووزير خارجية ولاية نبراسكا الأمريكية روبرت إيفنان و وزيرة خارجية إستونيا إيفا ماريا ليميتيس إلى جانب زيارة وفد ولاية فلوريدا و رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بيتر رامزاور.

وقال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن إكسبو 2020 دبي " شكّل منصة مهمة لتحفيز وتعزيز العلاقات التجارية العالمية وكان بمثابة نقطة تحول لخروج الإقتصاد العالمي من أزمته التي عانى منها بسبب جائحة كوفيد-19 بعدما منح المستثمرين العالميين المشاركين فرصة استكشاف آخر التطورات العالمية في مختلف المجالات الحيوية وبالنسبة لنا في غرفة الشارقة فقد حرصنا على استثمار هذا الحدث الأضخم على مستوى العالم والخروج بحصاد وفير من الشراكات الحالية والتفاهمات المستقبلية التي عملنا من خلالها على إتاحة فرص جديدة للشركات المحلية في إمارة الشارقة ولأعضاء ومنتسبي الغرفة لإنشاء روابط تعاون جديدة مع مجتمعات الأعمال العالمية فضلا عن إبراز مزايا ممارسة الأعمال في دولة الإمارات عموما .

ولفت العويس إلى أن الغرفة حرصت أن تكون مشاركا فاعلا من خلال نجاحها في الترويج للفرص التي تقدمها الشارقة بقطاعات الإستثمار والأعمال إلى جانب إبراز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم بفضل موقعها الإستراتيجي وما تتمتع به من بنى تحتية ولوجستية وبيئة إستثمارية محفزة وتنوع إقتصادي ومشاريع رائدة في قطاعات جديدة على المنطقة.

من جانبه أعرب محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن سعادته بنجاح مشاركة الغرفة في إكسبو 2020 دبي مؤكدا أنها حققت الأهداف المرجوة منها من خلال الإبراز الناجح لدور غرفة الشارقة أمام الوفود المشاركة ومجتمع الأعمال العالمي كممثل وداعم للقطاع الخاص في الشارقة وما تقدمه من تسهيلات تضمن نجاح أعمال المستثمرين وانطلاقهم نحو أسواق العالم إضافة إلى رصد الفرص المتاحة والعمل على تمثيل جميع أعضاء الغرفة وأصحاب العلاقة بمجتمع الأعمال في الإمارة وبحث آفاق الشراكات على مستوى الجهات والمؤسسات المشاركة في الحدث.

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