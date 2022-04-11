مركز عجمان لريادة الأعمال يُطلق مبادرة «ساحة المأكولات الرمضانية»

المصدر: عجمان ■ وام

ينظّم مركز عجمان لريادة الأعمال، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، مبادرة «ساحة المأكولات الرمضانية» بهدف دعم أصحاب المشروعات الوطنية من رواد ورائدات الأعمال، وتوفير منصة تسويقية وترويجية للمنتجات بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

وأكّد مدير مركز عجمان لريادة الأعمال، خالد الشامسي، أهمية المبادرة ودورها التسويقي في إيجاد قناة للتواصل المباشر بين أصحاب المشروعات والمجتمع خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر تخصيص مساحة خارجية في مركز عجمان لريادة الأعمال لعرض وبيع المأكولات الشعبية والمشروبات والحلويات، بحيث تستمر المبادرة حتى 5 مايو المقبل.

وأوضح أن المبادرة جاءت مواكبة لأهداف مركز عجمان لريادة العمال ودوره في تهيئة مناخ تسويقي جاذب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم سلسلة من المعارض والمبادرات النوعية التي تعزز نمو واستدامة أعمال أصحاب وصاحبات المشروعات.

وأشاد الشامسي بجهود غرفة عجمان ومتابعة مجلس الإدارة وحرصهم على تنويع برامج الدعم الموجهة لأصحاب المشروعات، عبر توفير منصات تسويقية رائدة ومبتكرة، إلى جانب توفير البرامج التدريبية من دورات وورش عمل متخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية من شركاء غرفة عجمان.

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