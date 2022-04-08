«الإمارات للألمنيوم» و«معادن» السعودية تمددان مذكرة تفاهم في التكنولوجيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اتفقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، على تمديد اتفاقهما لمواصلة استعراض مجالات التعاون التكنولوجي المحتملة، ضمن سلسلة القيمة في صناعة الألمنيوم. ويمدد الاتفاق مذكرة تفاهم وقعها الطرفان عام 2018 في سبيل استعراض التعاون في تطوير تكنولوجيا صهر الألمنيوم، بما في ذلك التقنيات الحديثة، الهادفة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتعاون في إدارة المنتجات الثانوية الناتجة عن عمليات سلسلة إمداد الألمنيوم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «يسرّنا تمديد اتفاقنا لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة في التطوير التكنولوجي، بهدف تعزيز الاستدامة».

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