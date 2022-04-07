وصل للعقارات تطلق مشروع مكون من 62 مبنى دفعة واحدة بالقصيص بدبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت وصل للعقارات، عن إطلاق أحدث مشاريعها "وصل فيليج"، وهو عبارة عن مشروع ضخم للأغراض السكنية والتجارية بمنطقة القصيص، حيث يمكن الوصول من هناك بسهولة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. ويتألف المشروعم من 62 مبنى توفر مجمعة 6,200 وحدة سكنية، وتتراوح بين الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف.

ويتضمن المشروع مركزاً تجارياً يضم عدداً من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى سوبرماركت وعيادة وصالة رياضية وحمام سباحة. ويحيط بالمشروع سوراً كاملاً مع مسار للجري على موازاته بطول 1,700 متر، إضافة إلى ملاعب للتنس وكرة قدم والكريكيت وكرة السلة، ومنطقة مخصصة للشواء وسط المناظر الطبيعية الخضراء، بالإضافة إلى حدائق ومسجد وملاعب خارجية للأطفال، ومعدات اللياقة البدنية للكبار.

وسيتم تسليم "وصل فيليج" على عدة مراحل، وتبدأ أسعار الإيجارات من 20,000 درهم للأستوديوهات، و 30,000 درهم للشقق المكونة من غرفة واحدة، بينما تبدأ الوحدات المكونة من غرفتين وثلاث غرف من 39,000 درهم و 52,000 درهم على التوالي.

ويأتي إطلاق المشروع الجديد في إطار نهج وصل القائم على تحليل اتجاهات السوق، وتوفير الطلب على الوحدات لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستأجرين في كافة مناطق المدينة. وتم اختيار هذه المنطقة تحديداً لموقعها الاستراتيجي بين إمارتي دبي والشارقة، ما سيوفر خياراً مثالياً للراغبين بالعيش في مشروع حديث على مقربة من مراكز الترفيه والأعمال، فضلاً عن سهولة الوصول إلى أهم الوجهات بسهولة، خاصة للعاملين في دبي.

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