العربية أبوظبي» تسيير رحلات مباشرة إلى جايبور الهندية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكلفة، ومقرها أبوظبي، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية، بتسيير رحلات مباشرة انطلاقاً من العاصمة أبوظبي إلى مدينة جايبور في الهند، ابتداء من الخامس من مايو المقبل.

وأفادت الشركة في بيان لها بأن جايبور تمثل الوجهة 18 لها منذ إطلاق رحلاتها من مطار أبوظبي الدولي في يوليو 2020.

وأكدت «العربية أبوظبي» أنه يمكن للمتعاملين حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وجايبور عبر الموقع الإلكتروني «www.airarabia.com»، أو بالتواصل مع مركز خدمة المتعاملين، أو عبر وكلاء السفر.

وتعتبر جايبور المعروفة باسم المدينة الوردية، العاصمة وأكبر المدن في ولاية راجستان في الهند. وتتميز المدينة بمبانيها الملونة والهندسة المعمارية الفريدة التى تعزز من جاذبيتها. كما تعد إحدى الوجهات التي تجمع بين الثقافة والتراث والمعالم التاريخية الجاذبة للسياحة.



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