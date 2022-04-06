تخصيص 90% من أسهم «ديوا» للمؤسسات اليوم.. و11 أبريل للأفراد والموظفين

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

يبدأ اليوم، إعلان نتائج تخصيص أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، للمؤسسات، وبما نسبته 90 % من الطرح، بعد أن أغلق أمس باب الاكتتاب لجميع الفئات، بانتهاء اكتتاب المستثمرين المؤهلين، ومن قبلهم الأفراد وموظفو «ديوا» بتاريخ 2 أبريل الجاري.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الأسهم المخصصة للفئة الثانية (أفراد وموظفون) يوم الإثنين المقبل الموافق 11 أبريل.

وتشمل المؤسسات المنتظر اعلان التخصيص لها اليوم كلاً من: جهاز الإمارات للاستثمار، و«القابضة» ADQ، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ومجموعة «ملتيبلاي»، و«ألفاظبي القابضة»، ومؤسسة «استثمار القابضة».

وسيتم الإعلان عن السعر والحجم النهائي لأسهم الطرح أيضاً اليوم، وكذلك إشعار المكتتبين ضمن الشريحة الثانية بنتائج التخصيص النهائي للأسهم، بينما يتم إشعار المكتتبين ضمن الشريحتين الأولى والثالثة في 11 أبريل 2022، ويتوقع إدراج الشركة في سوق دبي المالي بتاريخ 12 أبريل 2022.

وكان الاكتتاب قد بدأ يوم الخميس 24 مارس الماضي، من خلال طرح 6.5% من رأسمال الهيئة، ما يعادل 3.25 مليارات سهم، ليتم بعد ذلك زيادة حجم الطرح مرتين، ليصل إلى تسعة مليارات سهم، ما يعادل 18% من إجمالي رأسمالها.

وقامت الهيئة في البداية بتخصيص 2.925 مليار سهم لاكتتاب المستثمرين المؤهلين (بما يشمل المستثمرين الاستراتيجيين)، لترفع بعد ذلك حجم الطرح المتاح لهم إلى 8.175 مليارات سهم.

وقامت الهيئة، في تاريخ 2 أبريل الجاري، بزيادة عدد الأسهم المتاحة لاكتتاب الأفراد من 260 مليون سهم إلى 760 مليون سهم، استجابةً للطلب القوي وبعد تلقي طلبات اكتتاب من المستثمرين الأفراد فاقت المعروض بكثير.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة في بيان لها، إنه استجابة للطلب القوي، وبعد تلقي طلبات اكتتاب من المستثمرين الأفراد فاقت المعروض بكثير، اتّخذت حكومة دبي، بصفتها المساهم البائع، قراراً بزيادة حجم شريحة المكتتبين من الأفراد من 260 مليون سهم إلى 760 مليون سهم.

وبناءً على النطاق السعري لأسهم الطرح، والذي تم تحديده سابقاً بين 2.25 و2.48 درهم للسهم الواحد، راوحت قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المكتتبين من الأفراد بين 1.71 مليار درهم و1.88 مليار درهم. وبذلك تمثل فئة المستثمرين الأفراد، وفيهم مستثمرو الشريحة الثالثة (المخصصة لموظفي الهيئة المؤهلين)، 9.2% من إجمالي حجم الطرح بعد الزيادة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعمليات في شركة «الظبي كابيتال»، محمد علي ياسين، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «من المتوقع أن يتم تخصيص نسبة 5 إلى 7% لكل مستثمر مؤهل بناءً على نسبة تغطية الاكتتاب التي وصلت إلى 20 ضعفاً، وهي نسبة جيدة للغاية»، مؤكداً أن هناك اجتماعاً سيعقد بين «ديوا» وبنوك الاكتتاب لتقرير كميات التخصيص وتصفية الأسماء المكررة.

وبيّن ياسين، أن «طلبات الاكتتاب من المستثمرين المؤهلين جاءت عالية، لذا سيتم التخصيص لهم وفق نسبة 5 إلى 7%، لكن الأفراد سيتم التخصيص لهم بنظام (النسبة والتناسب) بالتساوي»، متوقعاً أن يتم إيداع الأسهم في حسابات المكتتبين وفق الجدول المعلن استعداداً للإدراج الأسبوع المقبل، ولافتاً إلى أن السعر النهائي للسهم أيضاً سيتم إعلانه اليوم.

مليارا درهم سيولة التداول

سجلت سيولة التداولات بأسواق المال المحلية 2.074 مليار درهم في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما تباين الأداء، حيث ارتفع المؤشر العام في سوق أبوظبي بنسبة 0.29% عند مستوى 10100 نقطة، مواصلاً بذلك صعوده التاريخي ومصحوباً بتداولات قيمتها 1.6 مليار درهم، حصيلة بيع وشراء 366 مليون سهم نفذت من خلال 10 آلاف صفقة.

وفي سوق دبي المالي، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.5% عند مستوى 3501 نقطة بتداولات قيمتها 437 مليون درهم لعدد 168 مليون سهماً، فيما سجلت 11 سهماً ارتفاعا، وتراجع عدد 13، وظلت خمسة أسهم دون تغيير.

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