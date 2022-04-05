«المرموم».. 401 شركة فاعلة و7% ارتفاعاً في عدد الرخص خلال 2021

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة المرموم (الليسيلي)، وصل إلى 401 شركة، جاء في مقدمتها، بحسب فئة الرخصة: «التجارية» بنسبة 65%، و«المهنية» بنسبة 35%.



عدد الرخص

وأشار التقرير إلى زيادة إجمالي عدد الرخص في منطقة المرموم بنسبة 7% خلال العام 2021، إذ تم إصدار 574 رخصة مقابل 536 رخصة في عام 2020.

ويوضح التقرير حجم الأنشطة التجارية في المرموم لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوفرة في تلك المنطقة.



الشكل القانوني

وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في منطقة المرموم، فقد جاءت رخص المؤسسات الفردية أولاً بنسبة 52%، تليها المؤسسات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 33%، ثم «أعمال مدنية» بنسبة 7%.

وتضم الأشكال القانونية أيضاً: شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد؛ فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات أجنبية، وشركات مساهمة عامة.



أنشطة الرخص

وتضم أبرز الأنشطة للرخص في المنطقة كل من: تجارة الأدوية البيطرية، تجارة الأعلاف، مطاعم؛ تحضير الوجبات الخفيفة، تجارة عامة، تجارة العطور ومستحضرات التجمي، تجارة عتاد الخيل وأدوات الفروسية ولوازمها، تجارة الساعات وقطع غيارها، تجارة أجهزة البيطرة وأدواتها، بقالات، وتجارة قطع غيار السيارات والمركبات ومكوناتها.



أول 10 رخص

كما تضم قائمة أول 10 رخص تم إصدارها في منطقة المرموم منذ عام 1980 وحتى عام 1990 وفعّالة حتى اليوم كلاً من: «سعيد محمد للخدمات الفنية»، مطعم عتيق محمد، بقالة سيف بطي درويش، مزرعة المرموم لانتاج الألبان، «واي كيه أم إنترناشيونال»، خياط الأسيلي الجديد، مطحنة المرموم، شركة زمزم للسيارات، كراج اللسيلي لتصليح السيارات، وبقالة عتيق ضاحي.



محمية المرموم

وبحسب بيان «الاقتصاد والسياحة»، فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمية المرموم، التي تعد أكبر مشروع بيئي وسياحي وترفيهي مستدام في الدولة، يهدف إلى تسليط الضوء على واحدة من أهم المحميات الصحراوية في الإمارات والمنطقة، التي تحتضن حياة فطرية تعد من بين الأغنى والأكثر تنوعاً، كما توفر ملاذاً لتشكيلة كبيرة من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، علاوة على استضافتها العديد من البرامج البيئية والمشروعات السياحية المبتكرة والمتنوعة، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، مشكلة بذلك مشروعاً رائداً من نوعه، يتبنى مفهوم الترفيه البيئي متعدد المجالات والاهتمامات، ويترجمه من خلال مشروعات حيوية تجمع بين التثقيف والوعي البيئي وبين السياحة والترفيه.



صحراء المرموم

تقع منطقة المرموم في دبي على بعد 40 كيلومتراً من وسط مدينة دبي، وتعتبر من المناطق الواعدة التي تحمل العديد من الفرص، كونها مركزاً بيئياً ونقطة جذب سياحي بمقومات طبيعية فريدة.

وتختلف وتتنوّع الأنشطة في صحراء المرموم، إذ تضم قيادة السيارات على الرمال الصحراوية، وركوب الدراجات الهوائية، الصقارة، ركوب الجمال، الجلوس في مجالس البدو المجهّزة، أو تأمل النجوم وسماء الصحراء الصافية، وغيرها العديد من الأنشطة.



«بحيرات القدرة»

وتضم المنطقة كذلك «بحيرات القدرة»، وهي شبكة من البحيرات الاصطناعية التي صنعها الإنسان في الصحراء، وتعتبر موطناً لأكثر من 170 نوعاً من الطيور يعدّ بعضها مهدّداً بالانقراض، مثل الصقر محدب المنقار، أو معرّضاً للخطر مثل عقاب السهوب، والحبارى الآسيوية، كما تُعتبر مراقبة الطيور نشاطاً شعبياً في المنطقة.



سباقات الهجن

ولا تزال التقاليد الإماراتية القديمة تحافظ على مكانتها إلى يومنا هذا في مضمار «المرموم» الذي يستضيف سباقات الهجن التقليدية، في ما يقع «نادي دبي لسباقات الهجن» بالقرب من قرية المرموم التراثية، حيث يتم تنظيم السباقات بشكلٍ دوري.



مسار الدراجات

ولفتت «الاقتصاد والسياحة» إلى مسار قيادة الدراجات الهوائية يقع بالقرب من وسط مدينة دبي، ويمتد إلى مسافة 86 كيلومتراً على الكثبان الرملية.

ويعدّ «مسار القدرة للدراجات» وجهة شهيرة لدى عشاق المغامرات في دبي، ويعتبر المعتمد لدى المحترفين والمبتدئين من راكبي الدراجات الهوائية، وغالباً ما يستخدم للجولات المنفردة أو ضمن مجموعات، في وقت تنظم فيه العديد من شركات الدراجات الهوائية، رحلات جماعية، يتخللها التنزه والاستراحة وتناول القهوة وسط الصحراء.

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