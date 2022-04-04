«بينينسولا 3».. أحدث مشروع للتملك الحر في «الخليج التجاري»

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يعتبر برج «بينينسولا 3» أحدث مشروع في منطقة الخليج التجاري، وهو برج سكني مؤلف من 49 طابقاً، ومعروض للتملك الحر للمقيمين والمستثمرين.

وسيقدم البرج الجديد المتوقع اكتماله بحلول عام 2025، أسلوب حياة عصرية وراقية، مع إطلالات على أفق وسط المدينة، وبرج خليفة، والواجهة المائية في المدينة، ويقدم مجموعة مختارة من شقق الاستوديو الجديدة العالمية المستوى، ومجموعة من الشقق تضم غرفة وغرفتي نوم. تم تصميم «بينينسولا 3» من قبل شركة «كيلا ديزاين» العالمية، التي اشتهرت بتصميماتها الأخيرة لـ«متحف المستقبل»، ولذلك يتميز البرج بلمسات هندسية جريئة، فضلاً عن ديكورات داخلية فريدة تشمل تفاصيل معدنية وخشبية. سيحظى سكان «بينينسولا 3» بأسلوب حياة مترف، بفضل مجموعة واسعة من وسائل الراحة، مثل مساحة العمل المشتركة، والصالة الرياضية المجهزة بالكامل، وركن المسبح، مع حوض سباحة، ومسابح منفصلة للكبار والصغار، وفسحة خارجية مخصصة لليوغا.

وسيكون بانتظار المقيمين عالم من الرفاهية على عتبة أبوابهم مع ملاعب للتنس، ومضمار للجري، وملعب واسع لكرة السلة، وقاعة تزلج، ومنطقة لعب للأطفال، ومنافذ بيع بالتجزئة ومطاعم ومقاهٍ بالقرب من المشروع.

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