إدراج «ملتيبلاي» في «فوتسي سوق أبوظبي 15» الجديد

المصدر: أبوظبي ــ وام

تم إدراج مجموعة «ملتيبلاي» في المؤشر المرجعي الجديد لسوق أبوظبي للأوراق المالية: مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 «فاداكس 15».



«فاداكس 15»

وتم تطوير مؤشر «فاداكس 15»، بالشراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة «فوتسي راسل» للمؤشرات العالمية، وجرى طرحه في 30 مارس 2022؛ وهو مؤشر مرجعي يضم الشركات الـ15 الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم اختيار الشركات بدقة كبيرة، بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير شملت معيار القيمة السوقية المعدلة حسب الأسهم الحرة المتاحة للتداول، ومتوسط قيمة التداولات اليومية.



إدراج «ملتيبلاي»

ويعزز إدراج مجموعة «ملتيبلاي» في مؤشر «فاداكس 15» مكانة المجموعة كشركة رئيسية في دولة الإمارات، بعد أربعة أشهر فقط على إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت «ملتيبلاي» جمعت 3.1 مليارات درهم، عقب تحقيق الطرح الخاص الذي سبق إدراجها بنسبة تغطية بلغت 16 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.



منظومة استثمارية

وتتطلع «ملتيبلاي» إلى إنشاء منظومة استثمارية ممكّنة بالتكنولوجيا، لاغتنام فرص النمو عبر قطاعات محفظتها المتنوعة.

وقد أعلنت المجموعة الأسبوع الماضي عن استثمارها 367 مليون درهم في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، كمستثمر أساسي.

ويأتي هذا الاستثمار عقب سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة العام الماضي، عبر خمس قطاعات رئيسية هي: الاتصال والإعلام، خدمات المرافق، المشروعات الاستثمارية، خدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي.

يشار إلى أن إطلاق مؤشر«فاداكس 15»، والذي يستند إلى معايير عالمية المستوى، يتزامن مع تزايد اهتمام المستثمرين بالأسواق المالية الإماراتية، بفضل عمليات الإدراج الجديدة فيها ومرونتها في خضم التقلبات العالمية الراهنة.

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