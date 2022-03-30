"مجموعة لولو" تتوسع في دبي بافتتاح فرع جديد في فستيفال سيتي مول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعماً لرؤية دولة الإمارات والانتعاش الاقتصادي التدريجي بعد حقبة الوباء، دشنت اليوم مجموعة لولو أكبر متاجر التجزئة في المنطقة، أحدث هايبر ماركت ضمن وجهاتها العالمية للتسوق في دبي فستيفال سيتي مول، وذلك بتشريف عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لمجموعة الفطيم، وكان في استقباله يوسف على موسليام، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، بمشاركة أشرف على موسليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو، بالاضافة إلى عدد من كبار الشخصيات و الإدارة العليا من مجموعة لولو.

وتبلغ مساحة المتجر الجديد الذي يقع في المدخل الجنوبي للمول، 60 ألف قدم مربع في مساحة طابق واحد، ويعتبر هذا المتجر بمثابة التعاون الثاني بين مجموعة اللولو ومجموعة الفطيم (الشراكة الأولى في دبي فستيفال بلازا في جبل على). وإلى جانب تجربة التسوق المريحة والمبسطة، يوفر متجر لولو للعملاء مساحة لمواقف السيارات تتسع لعدد 1500 سيارة، كما تتوفر داخل المتجر نقاط دفع ذاتية ونقاط دفع خضراء، بالإضافة إلى وجود مقهى لولو حيث يمكن للعملاء الاسترخاء اثناء التسوق وتناول كوب قهوة وبعض المخبوزات الطازجة.

وقال يوسف على موسليام، بهذه المناسبة: "عبر إفتتاح متجرنا الجديد في دبي فستيفال سيتي مول، نحن في قلب النمو السريع لقطاع التجزئة في دبي، وقد ساهم في ذلك تبني تنسيقات التسوق المرنة دون المساومة على وعد علامة لولو التجارية بالجودة والاختيار. تعتبر منطقة دبي فستيفال سيتي مجتمع نابض بالحياة، يعكس التطور الحضري سريع النمو في إمارة دبي. نحن على ثقة ان لولو ستقدم تجربة تسوق عالمية الطراز لجميع السكان المقيمين في المنطقة"

وقال تيموثي إرنست، رئيس مجموعة الفطيم مولز: "نسعى في الفطيم بإستمرار إلى إقامة شراكات مثمرة مع العلامات التجارية الرائدة كجزء من إلتزام المجموعة طويل الأمد بإعادة تنشيط تجارب الزوار في التسوق. ويعتبر متجر لولو هايبر ماركت الجديد في دبي فستيفال سيتي مول، متجر متطور على أحدث طراز، وإضافة رئيسية إلى عروض الوجهة المميزة ويمثل علامة فارقة مهمة في موقعنا الحالي الرائد في السوق داخل القطاع. نحن على يقين تام ان الشراكة بين مجموعة الفطيم ومجموعة لولو ستحقق نجاحاً كبيراً، ومرة أخرى نتطلع إلى الوفاء بوعدنا بتحويل مشهد البيع بالتجزئة من خلال هذا التدشين".

وقد افتتحت مجموعة اللولو في دولة الإمارات متجرين هايبر ماركت هذا الشهر في مجمع دبي للإستثمار والشامخة مول في أبوظبي، وعدا عن خطة التوسع الطموحة في الدولة، أقدمت اللولو على إفتتاح فروع جديد في السعودية، البحرين وعمان هذا الشهر أيضاً. فيما تمضي مجموعة لولو قدماً في رؤية منطقة الشرق الأوسط كمنصة للنمو العالمي والاستدامة الاقتصادية مع ابتكارات جديدة لتجارب تسوق العملاء، والاستمرار في دعم التجارة الإلكترونية، ودعم الزراعة المحلية وتوريد المنتجات العالمية عالية الجودة.

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