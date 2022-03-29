استيفاء الرسم السياحي بنسبة 6% على «بيوت العطلات» في أبوظبي

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

قررت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، استيفاء الرسم السياحي بنسبة 6% على جميع الوحدات المشغولة من قبل مشغلي «بيوت العطلات»، بتاريخ إصدار الرخصة السياحية، المندرجة تحت اسم رخصة «بيوت العطلات».

وقالت الدائرة، في تعميم أصدرته أمس، إن مشغلي بيوت العطلات ملتزمون بالتصريح عن إيراداتها الشهرية في أول خمسة أيام عمل من الشهر التالي، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها، والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من قبل الدائرة، التحقق من صحة الإقرارات والرسوم التي تم سدادها عن الفترات السابقة.

وأوضحت الدائرة، أنه يجب على مشغلي بيوت العطلات، توريد شهرياً ما تستوفيه من رسوم لمصلحة الدائرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، مصحوبة بتقرير تفصيلي معتمد عن إيرادات ذلك الشهر.

وأشارت إلى اعتماد فترة التوريد على أساس تاريخ التحصيل الفعلي لقيمة الرسم السياحي في الحساب البنكي المخصص للدائرة، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، من الشهر التالي، لشهر الاستحقاق، سواء تم تسديد قيمة الرسم السياحي، بموجب شيك أو إيداع نقدي أو تحويل مصرفي أو بطاقة الدرهم الإلكتروني أو بطاقة الائتمان. وأكدت الدائرة أن هذا التعميم يأتي استناداً إلى القانون رقم 13 لسنة 2006، بشأن الرقابة على المنشآت الفندقية في أبوظبي، وقانون إنشاء دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وما نص عليه بشأن المهام والاختصاصات لتحقيق التنمية السياحية للإمارة، وقرار رئيس الدائرة بشأن اللائحة التنفيذية للرقابة على إيرادات المنشآت السياحية والفندقية، وبناء على قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم وترخيص نشاط بيوت العطلات في الإمارة.

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