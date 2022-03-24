إطلاق نظام «بي إتش إم كابيتال» لفتح حسابات المستثمرين في «دبي المالي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

شهد سوق دبي المالي، أمس، إطلاق نظام «بي إتش أم كابيتال الذكي» لفتح حسابات المستثمرين.



وأفاد بيان بأنه تم إطلاق النظام الجديد في سياق تنسيق تام ودعم كبير من قبل السوق لكافة الخطوات التنفيذية ذات الصلة بالربط بين سوق دبي المالي وشركة «بي إتش أم كابيتال».

ومن خلال النظام الذكي الجديد، فقد أصبح فتح الحسابات الاستثمارية أسهل من أي وقت مضى، بفضل الربط المباشر بين الشركة وسوق دبي المالي، بحيث يتمكن المستثمر من استكمال متطلبات استصدار «رقم مستثمر» في السوق بأسلوب مبتكر وموثوق.



وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، إن جهود التحول الرقمي في سوق دبي المالي تكتسب قوة دفع متزايدة، عبر تسريع وتيرة الربط الالكتروني بين السوق وشركات الوساطة المعتمدة لدينا، بما يوفر وصولاً سلساً وتجربة غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين في فتح «حساب مستثمر» لدى السوق عن طريق شركة الوساطة.



وأشاد علي بمبادرة «بي إتش أم كابيتال» لإطلاق هذا الحل الرقمي المتكامل الذي يرتقي بتجربة المستثمرين في السوق.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش أم كابيتال للخدمات المالية»، عبد الهادي السعدي، إن إطلاق النظام الذكي الجديد، يمثل نقلة نوعية في مسيرة الشركة، وإضافة قيمة لخدماتها ومنتجاتها.



وأشار إلى الدور الريادي لسوق دبي المالي في تعزيز جهود التحول الرقمي، وتفاعله الدائم، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه الخطوة المهمة التي تعكس التطوير المستمر والتميز في بيئة العمل بقطاع أسواق رأس المال، وتُسهم في ازدهار ونمو البيئة الاستثمارية في دبي ودولة الإمارات.



وأوضح السعدي: «يتمتع النظام الجديد بالسلاسة والمرونة البالغة في عملية فتح حسابات التداول الاستثمارية، إلا أنه يتقيد في الوقت ذاته بكافة متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، ومنها التحقق من هوية المتعامل، ومتطلبات (اعرف عميلك)، والمتطلبات المتعلقة بنظام مكافحة غسيل الأموال وغيرها».





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