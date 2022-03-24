«القابضة» تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 300 مليون دولار

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، وصندوق الثروة السيادي التركي (TWF)، أمس، عن إطلاق «صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF»، بهدف الاستثمار في صناديق رأسمال استثمارية مختلفة، وفي شركات ناشئة تتميز بإمكانات نمو مرتفعة في تركيا.

وانطلاقاً من منصّة دولة الإمارات الأوسع نطاقاً لدعم الاستثمارات الاستراتيجية في تركيا، قام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ)، محمد حسن السويدي، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لصندوق الثروة السيادي التركي، أردا إرموت، بإطلاق «صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF».

وتسعى «القابضة» وصندوق الثروة السيادي التركي من خلال تأسيس «صندوق تركيا للتكنولوجيا - ADQ TWF» إلى الاستثمار في الشركات التركية الناشئة ذات إمكانات النمو المرتفعة، ونماذج الأعمال المبتكرة.

وسيستثمر الصندوق في الشركات العاملة على تطوير التقنيات الجديدة، أو على تحسين التقنيات الحالية ضمن قطاعات مهمة، مثل الطاقة والمرافق والصحيّة وعلوم الحياة والأغذية والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتعليم.

وقال محمد حسن السويدي: «يأتي إطلاق (صندوق تركيا للتكنولوجيا) تأكيداً على التزامنا بالاستثمار في النمو المستقبلي لتركيا، حيث تواصل دولة الإمارات وتركيا دعم التجارة الثنائية والاستثمار فيما بينهما. وتعدّ تركيا سوقاً جذابة، تتميز بفرص كبيرة للاستثمار في القطاعات الحيوية التي تتوافق مع أولويات أعمالنا. سنعمل على إضفاء المزيد من القيمة على هذه الشركات والصناديق ذات قدرات النمو العالية، من خلال تسهيل الوصول إلى شبكة شركاتنا الرائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي في محفظتنا».

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