"دبي للخدمات المالية" تفرض جزاءات على شركتين وشخصين من مجموعة "أدينيوم"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، إجراءات تنفيذية ضد شركتين من مجموعة "أدينيوم" (Adenium Group) وشخصين مرتبطين بها، لقيامهم بارتكاب عدد من الانتهاكات المخالفة لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك ممارستهم لأنشطة خدمات مالية غير مرخصة.

والشركتان هما" أدينوم إنيرجي كابيتال ليمتد" (أدينيوم كايمان)، وهي شركة مسجلة في "جزر كايمان" وقيد التصفية حالياً، وشركة "أدينيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليميتد" (إي إيه سي إي إل)، وهي شركة مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية، وأيضاً قيد التصفية حالياً. وتنتمي كلا من شركة "أدينيوم كايمان" وشركة "أدينيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليميتد" إلى مجموعة "أدينيوم"، التي قامت باستثمار وإدارة العديد من مشاريع الطاقة الشمسية في بلدان مختلفة.

أما الشخصان فهما واصف الصواف، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أدينيوم كايمان" والمسؤول التنفيذي الأول السابق لشركة "أدينيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليميتد"، ويوسف فؤاد شاكر، رئيس الشؤون القانونية السابق لشركة "أدينيوم كايمان" والمدير المرخص السابق لشركة " أدينيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليميتد".

وقامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض الغرامات المالية التالية:



-4.613 ملايين درهم على شركة أدينيوم كايمان

-354.337 ألف درهم، على شركة "أدينيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليميتد". وتم تخفيض مبلغ الغرامة المالية بسبب موافقة الشركة على تسوية هذه المسألة. ولولا هذا التخفيض، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت عليها غرامة مالية وقدرها 506.199 آلاف درهم.

-483.3 ألف درهم إماراتي على، واصف الصواف، إلا أن مبلغ الغرامة تم تخفيضه بنسبة 20 % بسبب التعاون الذي أبداه الصواف مع سلطة دبي للخدمات المالية، ثم حصل على تخفيض أخر بنسبة 30% وذلك بسبب موافقته على تسوية هذا المسألة. ولولا هذه التخفيضات، لكانت السلطة قد فرضت عليه غرامة مالية وقدرها 863 ألف درهم.

-271.4 ألف درهم على، يوسف فؤاد شاكر. كما تم تخفيض مبلغ الغرامة بنسبة 20% وذلك بسبب تعاون شاكر مع سلطة دبي للخدمات المالية، ثم حصل على تخفيض أخر بنسبة 30% بسبب موافقته على تسوية هذه المسألة. ولولا هذه التخفيضات، لكانت السلطة قد فرضت عليه غرامة مالية وقدرها 484.7 ألف درهم.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد اكتشفت التالي:

• قيام شركة أدينيوم كايمان بمزاولة أنشطة خدمات مالية غير مرخصة، بما فيها التسويق غير القانوني لصناديق الاستثمار الجماعية غير الخاضعة للتنظيم.

• تورط شركة "أدينيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليميتد" عن دراية في الانتهاكات التي ارتكبتها شركة أدينيوم كايمان، كما قامت هي نفسها بارتكاب العديد من الانتهاكات المخالفة لقوانين سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة ببدء علاقة التعامل مع العملاء، تصنيف العملاء، ومتطلبات رأس المال والأنظمة والضوابط.

كما اكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية أن الصواف وشاكر:

• كانا متورطين عن دراية في الانتهاكات التي ارتكبتها شركتي أدينيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليميتد" و" أدينيوم كايمان"؛ و

• كانا قد ارتكبا عددًا من الانتهاكات المخالفة لمبادئ سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالأشخاص المرخصين.

وفي تعليق له حول هذا الموضوع قال كريستوفر كالابيا، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "لن تتسامح سلطة دبي للخدمات المالية مع مجموعات الشركات الموجودة في مركز دبي المالي العالمي ذات كيان واحد فقط خاضع لتنظيم السلطة والتي بالرغم من ذلك تخلق انطباعًا بأن جميع الخدمات المالية المقدمة من المجموعة تخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية وتقوم ببدء علاقة التعامل مع العملاء من خلال كيان آخر للمجموعة لا يخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.

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