«فلاي دبي» تشغل رحلات محددة عبر «آل مكتوم الدولي».. وتوفر مواقف سيارات مجانية للمسافرين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة فلاي دبي» أنها ستشغّل رحلات إلى عدد من الوجهات المختارة من مطار «دبي وورلد سنترال»، مطار آل مكتوم الدولي، من أجل توفير مزيد من خيارات السفر للركاب، وذلك خلال مشروع تجديد المدرج الشمالي لمطار دبي الدولي الذي أعلنت عنه «مؤسسة مطارات دبي»، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 9 مايو إلى 22 يونيو 2022.

وأكدت أن المسافرين من «مطار دبي وورلد سنترال» سيتمتعون بمواقف مجانية للسيارات في المطار، في وقت ستوفر فيه هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خدمة حافلات بين مطاري «دبي الدولي» و«آل مكتوم الدولي» كل 30 دقيقة.



حركة المسافرين

وأفادت «فلاي دبي» أنها ستسيّر رحلات إلى 34 وجهة انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي خلال أعمال تجديد مدرج «مطار دبي الدولي»، لضمان تسهيل انسيابية حركة المسافرين.

وخلال تلك الفترة، ستكون الرحلات إلى خمس من هذه الوجهات متاحة أيضاً من مطار دبي الدولي، في ما ستستمر الرحلات إلى جميع وجهات «فلاي دبي» الأخرى في العمل من المبنيين رقم 2 و3 في مطار دبي الدولي.



خيارات سفر

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «نهدف من خلال رحلات (فلاي دبي) التي تعمل إلى وجهات محددة من (مطار دبي وورلد سنترال)، إلى تزويد مسافرينا بأكبر قدر ممكن من الخيارات للسفر عبر شبكتنا، خصوصاً مع انفتاح المزيد من الدول على السفر».



34 وجهة

ووفقاً لليان «فلاي دبي»، ستشغل الناقلة رحلات إلى 34 وجهة على شبكة الناقلة التي تضم أكثر من 90 وجهة من «مطار دبي وورلد سنترال» خلال مشروع تحسين المدرج، ويشمل ذلك رحلات إلى: أديس أبابا، البحرين، دلهي، جدة، الكويت، مومباي، مسقط، والرياض.

وبعد الانتهاء من مشروع تحسين المدرج في 22 يونيو 2022، ستستأنف «فلاي دبي» رحلاتها إلى جميع الوجهات من مطار دبي الدولي.



التحقق من المطار

ونصحت «فلاي دبي»، الركاب، بالتحقق من مطارات المغادرة والوصول قبل السفر، والحصول على معلومات صحيحة عبر قسم إدارة الحجز على موقع flydubai.com، لافتة إلى أنه سيتم الإشارة إلى المطارات عند حجز الرحلة. كما ستتواصل الناقلة مع المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة، وتأثرت بهذه التغييرات لتزويدهم بمزيد من التفاصيل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news