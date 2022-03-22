اعتباراً من إبريل 2022.. ماليزيا تلغي قيود السفر لدخول أراضيها

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشف المدير العام للسياحة في ماليزيا، داتو حاجي زين الدين عبد الوهاب، أنه اعتباراً من الأول من أبريل 2022، ستسمح ماليزيا بدخول أراضيها دون الحاجة إلى الحجر الصحي، وذلك للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، لتنتهي بذلك فترة الضوابط الحدودية الصارمة من بعد ما يقرب عامين من الاجراءات الاحترازية التي تم العمل بها لاحتواء تفشي فيروس «كوفيد-19».

وأضاف: «كشريك بلاتيني لـ(معرض الخليج للسفر 2022)، يسر ماليزيا أن ترحب بعودة السياح من الشرق الأوسط لزيارة بلدنا مرة أخرى»، معتبراً المعرض فرصة مناسبة للتواصل مع وكلاء السفر وشركاء منظمي الرحلات السياحية من منطقة الخليج العربي.

وتشارك هيئة السياحة الماليزية، للمرة الرابعة في «معرض الخليج للسفر» الذي تقام فعالياته في الفترة بين 22 و23 مارس الجاري.

وتمتلك الهيئة جناحاً افتراضياً خاصاً بها يضم 15 كشكاً يتكون من مندوبين ماليزيين من «مجلس صباح للسياحة»، و«مجلس ساراواك للسياحة»، و«سياحة سيلانجور»، فضاً عن ثلاث شركات لإدارة الوجهات، وشركاء منظمي الرحلات، وشريك منتج واحد، وستة فنادق ومنتجعات من ماليزيا.

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