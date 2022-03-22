«مبادلة» و«آريس جولد» تدخلان في شراكة لتنفيذ مشروع للذهب في كولومبيا

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة مبادلة للاستثمار» عن إبرامها اتفاقية نهائية مع شركة «آريس جولد» الكولومبية، لتشغيل مشروع «سوتو نورتي» للذهب في كولومبيا.

وأفادت في بيان، بأن المشروع يعد أحد أكبر مشروعات الذهب في مرحلة دراسة الجدوى على مستوى العالم.



حصة ملكية

ومن خلال الشراكة، ستستحوذ «آريس جولد» على حصة ملكية بنسبة 20% في كل من شركتي: «سوسيداد مينيرا دي سانتاندر ساس»، و«سوسيداد مينيرا كالفيستا كولومبيا»، واللذين يطلق عليهما معاً اسم «مينيسا»، مع إمكانية استحواذ الشركة أيضاً على 30% إضافية من حصة الملكية في «مينيسا».

ووفقاً للبيان، تعد «مينيسا» المالك الوحيد لمشروع «سوتو نورتي» للذهب، الذي يتميز بقاعدة موارد كبيرة وإمكانية هائلة لزيادة هذه الموارد، ومن المحتمل أن يكون عبارة عن عملية واسعة النطاق بكلفة منخفضة لتعدين الذهب.



الإدارة التنفيذية

وبصفتها الشركة المشغلة للمشروع، سيتم تعيين الرئيس التنفيذي لشركة «آريس جولد»، نيل ووديير، مديراً تنفيذياً لشركة «مينيسا»، وسيتولى تحضير طلبات التراخيص التشغيلية للشركة.

وستحرص «آريس جولد» من خلال موقعها الراسخ في قطاع التعدين الكولومبي، على تطوير مشروع «سوتو نورتي» وفق أعلى معايير الاستدامة الدولية.



اتفاقية شاملة

وقال رئيس وحدة الصناعات في «مبادلة» ورئيس مجلس إدارة شركة «مينيسا»، داني دويك: «يسرنا العمل مع (آريس جولد) كشريك تشغيلي في (مينيسا)»، لافتاً إلى أن المشروع يستفيد من قدراتهم الفنية وخبرتهم المحلية.

وعند انتهاء المشروع، ستدخل «آريس جولد» و«مبادلة» في اتفاقية شاملة لإدارة المشروع المشترك، وإصدار التراخيص البيئية، وتطوير المشروع، وتنفيذ عمليات المنجم.

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