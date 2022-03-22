%40 ارتفاعاً في القدرة الإنتاجية لمشروعات الطاقة النظيفة لـ «مصدر»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، عن تحقيقها زيادة ملحوظة بنسبة 40% في القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها للطاقة النظيفة في عام 2021.

وأظهر تقرير الاستدامة السنوي للشركة لعام 2021، ارتفاعاً في قدرة توليد الكهرباء لجميع المشروعات التي استثمرت «مصدر» فيها، سواء أكانت قائمة أو قيد التطوير، من 10.7 غيغاواط إلى أكثر من 15 غيغاواط في عام 2021، كما أسهمت هذه المشروعات مجتمعة في تفادي إطلاق نحو 7.5 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكربون العام الماضي، بزيادة قدرها 38% على عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، إن «مصدر» تسهم منذ تأسيسها في عام 2006 بشكل رئيس، في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، والحد من الانبعاثات الكربونية، سواء على مستوى دولة الإمارات، أو على المستوى العالمي.

ووفقاً لـ«مصدر»، فقد استطاعت خلال عام 2021، دخول أسواق جديدة شملت أذربيجان، أرمينيا، جورجيا، اليونان، العراق، وبولندا، لتنتشر استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة، وتتجاوز قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن الدخول في شراكة تمتلك بموجبها كل منها حصة في «مصدر»، بهدف تعزيز قدرات الشركة، لتبلغ طاقة الإنتاج الحالية والحصرية أكثر من 23 غيغاواط من الطاقة المتجددة.

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