36.3 مليار درهم صافي أرباح 17 بنكاً وطنياً خلال العام الماضي

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

حقق 17 بنكاً وطنياً أرباحاً صافية بقيمة 36.3 مليار درهم، تلامس بها تقريباً مستويات الأرباح السائدة فيما قبل انتشار جائحة «كورونا»، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، من واقع البيانات المالية المعلنة، لعدد 17 بنكاً وطنياً من أصل 18 مدرجاً بأسواق المال المحلية.

ونجحت هذه البنوك مجتمعة في إنجاز نمو سنوي نسبته 33% عن العام الماضي مقارنة بعام 2020 الذي سجل أرباحاً صافية بقيمة 27.3 مليار درهم.

ويظهر تحليل البيانات نمواً موجباً من رقمين لعدد 15 بنكاً، فيما تراجعت أرباح بنك واحد، هو بنك المشرق، وسجل بنك واحد خسارة، هو بنك الشارقة.

وحقق البنك التجاري الدولي، أعلى نمو سنوي في الأرباح بنسبة 294%، تلاه ثانياً مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 270.7%، فيما جاء في المركز الثالث بنك الإمارات للاستثمار بنسبة 203%.

ومن حيث القيمة، احتل بنك أبوظبي الأول المرتبة الأولى بأرباح صافية بقيمة 12.5 مليار درهم، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 9.3 مليارات درهم، ثم أبوظبي التجاري بقيمة 5.2 مليارات درهم.

وتحولت أرباح بنوك من الخسارة في عام 2020، إلى الربحية، العام الماضي، وهي مصرف الإمارات الإسلامي الذي نجح في تحقيق أرباحا بقيمة 823 مليون درهم العام الماضي، مقابل خسائر بقيمة 482 مليون درهم خلال عام 2020، وكذلك بنك الفجيرة الذي حقق 115 مليون درهم، أرباحاً، بعد أن سجل عام 2020، خسائر بقيمة 457 مليون درهم، ثم البنك العربي المتحد الذي حقق ربحاً صافياً بقيمة 70 مليون درهم العام الماضي، مقارنة بخسائر قدرها 667 مليون درهم خلال عام 2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news