اللولو تفتتح هايبرماركت جديد في منطقة الشامخة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

افتتح مدير إدارة عقود ممتلكات البلدية، دائرة البلديات والنقل سلطان حوير، أحدث متجر لمجموعة اللولو هايبرماركت في الشامخة مول، بحضور مدير مكتب عقود ممتلكات البلدية بالإنابة محمد إبراهيم الصباغ، ومدير مكتب البلدية الفرعي في الوثبة، بلدية أبوظبي حسن علي الظاهري، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية يوسف علي موسليام، ومسؤولون آخرون.

ويعتبر الشامخة مول هو أحدث وجهة مركز تسوق وترفيه من طابق واحد، ويمتد على مساحة 150,000 قدم مربع، ويقدم تجربة تسوق فريدة للمواطنين والمقيمين في منطقة الشامخة والمناطق المحيطة بها. ويضم المول مجموعة مختارة من العلامات التجارية ومتاجر البيع بالتجزئة، كما يحتوي المول على ردهة طعام، مركز صحي، ومقاهي، ومحلات المأكولات مثل KFC و بيتزا هت، ومكتب للبلدية والعديد من المرافق الأخرى.

ويغطي المستأجر الرئيسي لولو هايبرماركت مساحة 60.000 قدم مربع، ويوفر مجموعة كبيرة من المنتجات التي تلبي احتياجات كافة المتسوقين، بما في ذلك منتجات البقالة والأطعمة الطازجة واللحوم والأسماك والمخابز ومنتجات الألبان والبيتزا والوجبات الخفيفة والأطعمة الساخنة والمحمصة والأطعمة المعلبة والأزياء والصحة والجمال والاحتياجات المنزلية، الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وغيرها الكثير.

وتعتبر منطقة الشامخة إحدى ضواحي أبوظبي المتميزة بمرافقها العالمية، ويحدها الطريق السريع شارع الشيخ محمد بن زايد على حدود المنطقة الشمالية الشرقية، وبالقرب من طريق سويحان في اتجاه ضواحي أبوظبي.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتوفر عروض وخصومات خاصة في الهايبرماركت الجديد.

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