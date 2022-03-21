عمومية «أبوظبي الإسلامي» تقر توزيعات أرباح بنسبة 48.5% عن 2021

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

انتخب مساهمو مصرف أبوظبي الإسلامي، مجلس إدارة جديداً خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي أقيم في 17 مارس 2022.

وأقرَّ مساهمو المصرف توزيع أرباح نقدية بواقع 31.1155 فلساً لكل سهم، ما يمثّل 48.5% من صافي أرباح المصرف عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.



مجلس إدارة

كما اعتمدت الجمعية العمومية خلال الاجتماع، تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن العام 2021، إضافة الى قرارات أخرى.

ووفقاً لبيان صدر عن المصرف، يضم مجلس الإدارة الجديد، الذي تمتد فترة عمله ثلاث سنوات، كلاً من: عويضه الخييلي، خليفه مطر المهيري، نجيب يوسف فياض، عبدالله علي مصلح الأحبابي، فيصل سلطان الشعيبي، عبد الوهاب معن الحلبي، ومها محمد القطان.



وضع قوي

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، جوعان عويضة سهيل الخييلي: «يسرّنا الإعلان عن انتخاب مجلس إدارة جديد، يضم عدداً من أبرز القادة في قطاع الأعمال والاستراتيجية، وقطاع الخدمات المالية والمصرفية، ونتطلع الى مساهمتهم في ترسيخ مكانة (أبوظبي الإسلامي) كمصرف رائد في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية».

وأضاف: «نجح مصرف أبوظبي الإسلامي بمواكبة التحسن في النشاط التجاري، بعد تصدي الدولة لجائحة (كوفيدـ19)، حيث سجل أداءً مالياً قوياً، واستطاع تدريجياً خفض المخصصات التي اتخذها المصرف في عام 2020 بنسبة 27%، ليختتم عام 2021 بوضع مالي قوي ومرن، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6%، وهو ما يتجاوز توجيهات المصرف المركزي إلى حد جيد».

ولفت الخييلي إلى أن الميزانية العمومية للمصرف شهدت نمواً بنسبة 7% إلى 137 مليار درهم، في ما ارتفعت قيمة الودائع بنسبة 8% إلى 110 مليارات درهم، كما ازداد حجم العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 14.3%، مؤكداً أن ذلك أداءٌ متميز ارتكز بشكل أساسي على نموٍ في الإيرادات وانخفاض في التكاليف.



عام إيجابي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، ناصر العوضي، إن نظرة سريعة على البيانات المالية للمصرف، تكشف أن عام 2021 كان إيجابياً من حيث صافي الأرباح والإيرادات ورأس المال، والعائدات.

وأضاف: «تم تحقيق ذلك بفضل مجموعة من العوامل بما فيها نمو الإيرادات، وتبني استراتيجية فعالة لضبط التكاليف، وتحسن بيئة الاقتصاد الكلي».

صافي الأرباح

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي أعلن عن تحقيق نمو بنسبة 45% على أساس سنوي في صافي أرباحه، التي بلغت 2.3 مليار درهم خلال السنة المالية 2021.

وجاءت هذه النتائج مدفوعة بنمو قوي للإيرادات، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف، وتخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار.

وسجلت إيرادات المصرف في عام 2021 نمواً بنسبة 4% لتبلغ 5.5 مليارات درهم، نتيجةً لزيادة الدخل من الأنشطة غير تمويلية بواقع 9%.

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