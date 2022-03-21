تصرفات عقارات عجمان تسجل 827 مليون درهم خلال فبراير 2022

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

كشف التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن قيمة التصرفات العقارية خلال فبراير الماضي بلغت 827 مليون درهم، بنمو نسبته 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

وأعلنت الدائرة عن تسجيل 665 عملية تداول، في وقت شهدت فيه منطقة «الباهية» أعلى قيمة مبايعة بـ45 مليون درهم.

وأكد المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري، المهندس عمر بن عمير المهيري، أن النتائج الإيجابية التي حققتها السوق العقارية تعكس مدى جاذبية إمارة عجمان للاستثمارات العقارية بمختلف أنواعها وأحجامها، وذلك بالنظر لعدد من المقومات وعناصر الجذب وجودة العيش والحياة في الإمارة، باعتبارها عاملاً رئيساً في زيادة تدفق السكان والمستثمرين من مختلف الجنسيات، لمزاولة أعمالهم في شتى القطاعات، ضمن بيئة مهيأة، وظروف مناسبة لتحقيق النجاح والأهداف المرجوة.

وأضاف المهيري أن الدائرة سجلت 164 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 172 مليون درهم، فيما تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 20.6 مليون درهم في منطقة «الجرف الصناعية 1». بدوره، جاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه منطقتا «الزاهية» و«العالية».

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