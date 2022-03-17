«ميرسك» تدشن رسمياً أول مركز لوجستي متكامل لها في دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «ميرسك كانو الإمارات»، مزود الخدمات اللوجستية المتكاملة لنقل الحاويات، عن تدشين مركزها الأول في دبي للخدمات اللوجستية المتكاملة رسمياً، وذلك في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا».



بوابة دبي

وقال العضو المنتدب الإقليمي لشركة ميرسك في غرب ووسط آسيا، ريتشارد مورجان: «يمثل تدشين مركزنا الأول للعمليات اللوجستية المتكاملة في الإمارات علامة فارقة مهمة بالنسبة لنا، إذ أنه يرسخ التزامنا تجاه المتعاملين في منطقة الشرق الأوسط».

بدوره، قال العضو المنتدب لشركة «ميرسك الإمارات»، كريستوفر كوك: «نتطلع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات، لتعزيز توسعنا في دبي في المستقبل القريب، حيث تمثل دبي بالنسبة لنا بوابة لتعزيز قاعدة المتعاملين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وشبه القارة الهندية».



مركز التخزين

وسيستوعب مركز التخزين والتوزيع، الذي يمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، مختلف أنواع السلع للعديد من القطاعات، من بينها قطاع المواد البتروكيماوية، وقطاع التجزئة والمنتجات الشخصية والسلع الاستهلاكية، ومنتجات التكنولوجيا والسيارات، وغيرها.



التزام بيئي

وأكدت «ميرسك» أنها تلتزم التزاماً قوياً بإزالة الكربون من العمليات اللوجستية والخدماتن لافتة إلى أنه سيتم تركيب ألواح شمسية فوق سطح المركز، لتلبية متطلباته الكاملة من الطاقة الكهربائية.

وستسهم القدرة الانتاجية للطاقة النظيفة التي ستولدها هذه الألواح الشمسية والبالغة 434 ميغاواط ساعي/ في السنة، في تفادي أكثر من 1700 طن من الانبعاثات الكربونية على مدار 10 أعوام، أي ما يعادل تحقيق خفض للانبعاثات الكربونية عبر زراعة أكثر من 70 ألف شتلة على مدار 10 سنوات.



حضور عالمي

وسيشكل مركز الخدمات اللوجستية المتكاملة لـ«ميرسك» في دبي، إضافة مهمة إلى حضورها العالمي الحالي الذي يضم أكثر من 250 مركز تخزين، تم افتتاح 85 منها في عام 2021 وحده، بمساحة تزيد على 1.5 مليون متر مربع تتوزع عبر 50 دولة.

ولن تقتصر مزايا المركز الجديد بتمتعه بموقع استراتيجي قريب من خطوط النقل البحري فحسب؛ بل سيكون على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي، ما سيتيح له تلبية الطلبات من المتعاملين الذي يرغبون بشحن بضائعهم جواً، وكذلك التعامل مع الشحنات الصغيرة التي يقل حجمها عن حاوية نمطية كاملة.

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