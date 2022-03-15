مجموعة يلا المحدودة تعلن عن النتائج المالية للعام 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة "يلا المحدودة" التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، عن نتائجها المالية الموحدة للعام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2021 بالإضافة عن النتائج المالية للربع الأخير من العام نفسه.



ووفق البيانات المالية التي أعلنتها مجموعة «يلا»، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد تخطت إيرادات المجموعة لعام 2021 حاجز المليار درهم لتبلغ (مليار و 2 مليون درهم) بنسبة نمو تعدت 102.4% عن السنة المالية 2020. كما حققت المجموعة صافي ربح غير المطابق للمبادئ المحاسبية المقبولة عموم اً بلغت 464.57 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 97.7% لعام 2021 مقارنة بالعام 2020 والتي سجلت فيها أرباح وصلت 235 مليون درهم .

وجاءت إيرادات الربع الأخير من العام الماضي متخطيةً كل التوقعات لتحقق نمواً بنسبة 39.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 248.2 مليون درهم، بينما ارتفع صافي الربح غير المطابق للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً إلى 101.3 مليون درهم إماراتي بنسبة نمو بلغت 18.1% على أساس سنوي في حين ظل صافي هامش الربح غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مرتفعًا بنسبة 40.8% كما نما متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 71.0% من 16.4 مليون في الربع الرابع من عام 2020 إلى 28.1 مليون في الربع الرابع من عام 2021.

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة “يلا المحدودة" يانغ تاو، بالنتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة، مؤكداً ان العام المالي المنصرم كان حافلاً بالنجاحات والإنجازات حيث واصلت الشركة مسيرة نموها وتوسيع نطاق اعمالها من خلال مبادرات التنمية والاستثمار والتعاون المشترك.

وفي معرض حديثه عن إنجازات العام الماضي، أشاد تاو بإطلاق المجموعة الإصدار 0.3 من تطبيق يلا شات) YallaChat( في حلته الجديدة ليضم مزايا وخدمات جديدة تتمثل في إمكانية اجراء دردشة الفيديو والرموز التعبيرية المصممة خصيصا للمستخدمين العرب.

كما تضمنت إنجازات الشركة إطلاق تطبيق واحة على متجري أبل ستور وجوجل بلاي ليكون أول تطبيق دردشة اجتماعية “ميتافيرس” ومصمم خصيصاً للثقافة العربية. ويوفر التطبيق للمستخدمين حرية لا مثيل لها عبر الإنترنت بالإضافة الى إمكانية تفاعل المستخدمين افتراضيًا مع أصدقائهم عبر الإنترنت في مشاهد اجتماعية ثلاثية الأبعاد بينما يستمتعون في الوقت نفسه بالتواصل الاجتماعي الواقعي من خلال الدردشة الصوتية. كما ضمت قائمة إنجازات الشركة إطلاق برنامج منح حلول الطوارئ (internal ESG program) وحصول صيفي إسماعيل رئيس المجموعة على لقب شخصية العام الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن فئة الترفيه الرقمي وفقاً لمنتدى المستقبل و مجلة استثمارات الإماراتية الصادرة من أبوظبي.

من جانبه ،أشاد رئيس مجموعة يلا المحدودة صيفي إسماعيل ،بالنتائج المالية القوية التي حققتها الشركة خلال العام الماضي ،لاسيما مع مواصلة يلا طرح المزيد من المنتجات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث بذلت المجموعة المزيد من الجهود لتنويع خدماتها والأعمال التي تقدمها.

واكد سعي الشركة مواصلة زخم نموها من خلال توسيع قاعدة المستخدمين وتعزيز قدراتها على زيادة الدخل .مشيراً ان الربع الرابع من العام المالي المنصرم شهد تحقيق نمو اً كبير اً في إيرادات المجموعة حيث ارتفعت بنسبة 39.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى248.2 مليون درهم .

وأشاد صيفي بجهود فريق التسويق في الشركة والذي اسهم من خلال حملاته المبتكرة والمصممة خصيصًا للثقافة المحلية العربية في زيادة عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 8.1٪ على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 28.1 مليون مستخدم. كما زاد عدد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة إلى 8.4 مليون مشترك .

وأضاف إسماعيل ان مجموعة يلا ستواصل مسيرة نموها ودعم اعمالها لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في أن تصبح المنصة الأولى للتواصل الاجتماعي والترفيه على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التزامها بالمبادئ والقيم الأساسية المتمثلة في خدمة المستخدمين وفق اعلى معايير الجودة وتبني مفاهيم التنوع والعمل ضمن بيئة بسيطة ومتطورة في نفس الوقت.

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