189 مليون يورو صادرات الأغذية والمشروبات الإيطالية لأسواق الإمارات

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفاد نائب المفوض التجاري الإيطالي في الامارات، إليساندرو لامورا، بان "إجمالي قيمة صادرات الأغذية والمشروبات الإيطالية للأسواق الإماراتية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بلغت 189 مليون يورو".

وأشار في تصريحات لـ"الإمارات اليوم"، إلى أن "قيمة صادرات الأغذية الإيطالية خلال تلك الفترة سجلت ارتفاعا بنسبة بلغت 27.5% مقارنة بالفترة الزمنية المماثلة خلال عام 2020، فيما سجلت ارتفاعا بنسبة تجاوزت 5% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة خلال عام 2019"، لافتا إلى أن "تلك المؤشرات تؤكد عودة مستويات الطلب والتوريد للأغذية في الأسواق الإماراتية لمعدلات أكثر انتعاشا مقارنة بفترات ما قبل الجائحة".

وأضاف أن "معرض (إكسبو 2020 دبي) وانتعاش النشاط السياحي وقطاع الضيافة في الإمارات كان من أبرز العوامل التي دعمت ارتفاع مؤشرات الطلب على توريد منتجات الأغذية والمشروبات الإيطالية بمعدلات كبيرة خلال العام الماضي"، متوقعا "استمرار معدلات النمو في الطلب لوردات الأغذية الإيطالية خلال العام الجاري للإمارات".

وأوضح أن "متوسط قيمة الواردات الإيطالية من الأغذية والمشروبات للأسواق الإماراتية خلال الخمسة أعوام التي تسبق الجائحة وصلت إلى 200 مليون يورو، اذ تعد الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا".

وأشار إلى أن "قيمة الصادرات الإيطالية العالمية للأغذية الزراعية وصل العام الماضي إلى مستوى قياسي تجاوز 52 مليار يورو بزيادة 11% بالمقارنة بعام 2020"، لافتا إلى أن "الشركات اٌلإيطالية مهتمة بتوسعة صادراتها من الأغذية ولا سيما من المنتجات الصحية والعضوية للأسواق الإماراتية وهو ما ظهر عبر المشاركة المكثفة لها في فعاليات معرض "غلفود 2022"، الذي أنهي أعماله أخيرا، وذلك عبر تمثيل 180 شركة إيطالية بالمعرض مقارنة بعدد 120 شركة خلال عام 2021".

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