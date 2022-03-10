السوق الصيني في عجمان.. 1000 مشروع تجاري.. والواردات 3.65 مليارات درهم

المصدر: عجمان ــ الإمارات اليوم

كشفت منطقة عجمان الحرة عن نتائج الأداء التشغيلي للسوق الصيني في عام 2021، معلنة تسجيل نمو ملحوظ بنسبة 12% في عدد الشركات المسجلة مقارنة بعام 2020.

وأفادت في بيان لها بأن السوق الصيني في عجمان يحتضن 1000 شركة حالياً، يعمل العدد الأكبر منها ضمن القطاع التجزئة، متبوعاً بقطاع الأزياء والنسيج، لافتاً إلى أن الشركات العاملة في السوق الصيني بعجمان تحظى بأفضليةٍ تنافسية، مستفيدةً من الموقع الاستراتيجي لمنطقة عجمان الحرة، والذي يسهل استيراد وتصدير المنتجاتوالسلع.

وخلال العام 2021، سجلت الشركات في السوق الصيني في عجمان أكثر من 2600 فرد من مجتمع الأعمال الصيني، مما أسهم بشكل ملحوظ في النمو الاقتصادي وازدهار سوق العمل في عجمان.

ويعكس الأداء التشغيلي القوي أهمية السوق الصيني في عجمان في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة.



النتائج المالية

ووفقاً للنتائج المالية، فقد بلغ متوسط قيمة واردات السوق سنوياً 3.65 مليارات درهم والصادرات 2.1 مليار درهم، في وقت يعتبر فيه السوق الصيني وجهة استثمارية مثالية بحكم موقعه الاستراتيجي ومرافقه المتطورة، إذ بلغت الإستثمارات الإجمالية في السوق 600 مليون درهم، ويتوقع أن تتضاعف، مع استمرار الإمارة في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وإبرام مزيد من الاتفاقات التجارية.



342 ألف زائر

كما سجل السوق الصيني في عجمان توافد 342 ألف زائر وسطياً في كل شهر، في ما حقق مبيعات يومية إجمالية جاوزت 1.7 مليون درهم خلال عام 2021، في وقت يتوقع فيه أن ترتفع هذه المؤشرات بشكل أكبر مع تطويره للمرافق، بهدف استقطاب مزيد من المتسوقين والشركات على السواء.



حاضنة مثالية

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة في عجمان، إن النتائج التي سجلتها المنطقة الحرة خلال العام الماضي، تعكس دورها الحيوي كحاضنة مثالية للأعمال والاستثمارات الصينية، ومجتمع الأعمال ككل.

وأضاف: «يجسد النمو الملحوظ في السوق الصيني، نجاح الشراكة الاستراتيجية بين منطقة عجمان الحرة والشركة الخليجية الصينية للتجارة التي تتولى إدارة السوق. كما نود توجيه الشكر إلى شركائنا الصينيين على ثقتهم المستمرة بالمنطقة الحرة التي ستواصل دعم هذه الشراكة عبر منتجاتنا وخدماتنا ومرافقنا الشاملة، ونجدد التزامنا بمواصلة تعزيز خدماتنا لتلبية تطلعات واحتياجات مختلف قطاعات الأعمال ضمن السوق الصيني في عجمان».



بدوره، قال المدير العام للسوق الصيني في عجمان، لو فنغ، غن نتائج عام 2021 تعكس قدرة منطقة عجمان الحرة الكبيرة على جذب المستثمرين الصينيين، ما يعزز بشكل كبير من النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري بين الصين والإمارات.

وأضاف: «بفضل جهودها الدؤوبة المستمرة منذ 12 عاماً، أصبحت الشركة الخليجية الصينية للتجارة ممثلاً للشركات الصينية البارزة التي تستثمر في عجمان. ونحن على ثقة من أنه وفي ظل توجيهات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في عجمان، فإن السوق الصيني في عجمان سيحقق نجاحاً أكبر في المستقبل، كما أننا مستعدون للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية المتنوعة في دولة الإمارات».

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