2.7 مليار درهم صافي أرباح «دوبال القابضة» في 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دوبال القابضة»، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والتعدين والطاقة والصناعة، تسجيل نتائج مالية قياسية في عام 2021، حيث بلغ صافي أرباحها السنوية 2.7 مليار درهم، مقارنة مع 217 مليون درهم خلال العام السابق. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، والذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة، سعيد محمد الطاير.

عُقد الاجتماع في مقر هيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور ممثلين عن المساهمين من «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة «دوبال القابضة» وفريق إدارتها ومدققيها.

وقال سعيد محمد الطاير: «تعمل (دوبال القابضة) على ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة، وإمارة دبي بصفة خاصة على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث كانت قيادتنا الرشيدة برؤيتها الاستشرافية سباقةً في الاستثمار بقطاع الألمنيوم، الذي يشهد اليوم زيادة قوية في الطلب، ويمثل محركاً للصناعات الصاعدة، وركيزةً للتنمية المستدامة. ويسهم هذا التوجُّه الاستراتيجي في تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في أسواق الألمنيوم العالمية مُستقبلاً». وأشاد بتمُّيز الأداء التشغيلي لشركة «دوبال القابضة» طوال عام 2021.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة «دوبال القابضة»، عبدالله جاسم بن كلبان: «تواصل الشركة لعب دورها المحوري في الاستثمار بمشروعات بعيدة الأمد ومُرتفعة العوائد دعماً لنماء الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع إسهاماتها في تحقيق أهداف الاستدامة التي تبنتها دولة الإمارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة، أحمد بن فهد المهيري، إن «المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المشروعات التي لاتزال قيد التخطيط، ومن ضمنها محطة لمعالجة النفايات الإلكترونية، ومنشأة لتحويل مخلفات المحطة والمصانع وبقايا الطعام إلى وقود حيوي عديم الانبعاثات».

• قطاع الألمنيوم يشهد زيادة قوية في الطلب، ويمثل محركاً للصناعات الصاعدة.



• «الشركة» تلعب دوراً محورياً في الاستثمار بمشروعات بعيدة الأمد، ومُرتفعة العوائد، دعماً لنماء الاقتصاد الوطني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news