93 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 4 جلسات

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

عززت مؤشرات الأسهم المحلية مكاسبها القوية في جلسة أمس، لليوم الرابع على التوالي، مع تحسن قوي لشهية المستثمرين للشراء، والأداء القوي للاقتصاد الوطني، إلى جانب الصعود القياسي في أسعار النفط، وحققت مكاسب سوقية إجمالية بلغت 93.16 مليار درهم، في أربع جلسات، بواقع 74.64 ملياراً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و18.52 ملياراً في سوق دبي المالي.

وزاد حجم السيولة الإجمالية، أمس، إلى نحو 2.8 مليار درهم، في وقت جرى فيه تداول 479.3 مليون سهم، من خلال 17 ألفاً و258 صفقة في السوقين. وصعد سوق دبي المالي بأكثر من 2% إلى 3467.71 نقطة، وهو الأعلى منذ أكثر من 4 سنوات (تحديداً منذ 49 شهراً).

وواصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تحطيم سلسلة الأرقام القياسية التي بلغها سابقاً بعد إغلاقه عند 9680 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ تأسيس السوق عام 2000 مع ارتفاع مؤشره 1.7%، وبذلك يتخذ السوق مساراً صاعداً ليقترب بسرعة من حاجز الـ10 آلاف نقطة.

وكسبت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 20.4 مليار درهم جديدة، لتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة 1.745 تريليون درهم.

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