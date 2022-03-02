«أبوظبي الوطنية للتأمين» تطلق برنامجاً لتدريب وتوظيف المواطنين في «قسم الاكتتاب»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن إطلاق برنامج تدريب «إمكاناتي» لمواطني دولة الإمارات، بهدف توظيف وتدريب الكفاءات الوطنية الشابة في «قسم الاكتتاب» لدى الشركة، كجزء من استراتيجية الشركة للتوطين.



وأفادت الشركة في بيان بأن برنامج التدريب الجديد يتماشى مع برنامج «نافس» الاتحادي المتكامل الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، إذ تلتزم «أبوظبي الوطنية للتأمين» بدعم استراتيجية الدولة وأهدافها لرفع معدلات توطين الوظائف.



وأكدت «أبوظبي الوطنية للتأمين» أنها تتطلع إلى تعزيز مهارات القوى العاملة لديها لضمان تطوير المهارات الفنية والسلوكية والقيادية الأساسية المطلوبة في وظائفهم ومناصبهم الحالية والمستقبلية.

وأوضحت أن البرنامج سيركز على توظيف وتطوير الكفاءات الإماراتية، وصقل قدراتها في مجال أعمال الاكتتاب والتأمين الخاصة بالأفراد والشركات، الأمر الذي سيفتح الباب أمام المواطنين الشباب ليصبحوا قادة صناعة التأمين في المستقبل.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أحمد إدريس: «نعتمد على أفضل المواهب والكفاءات لتلبية التوقعات الحالية والمستقبلية لصناعة التأمين، في ما تعتبر شركتنا من أبرز الداعمين للمساعي والأهداف الاتحادية والمحلية لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار».

ولفت إلى أن المهارات المحلية لدى الشركة تلعب دوراً رئيسياً في تقديم الحلول للمتعاملين، مشيراً إلى أن برنامج تدريب وتطوير المواهب الوطنية في دولة الإمارات سيمكن من بناء قادة قطاع التأمين الذين سيقودون أعمال الشركة ومسيرة التنمية والبناء على مدار الخمسين عاماً المقبلة.



من جانبه، قال نائب الرئيس – الموارد البشرية ودعم الأعمال لدى «أبوظبي الوطنية للتأمين»، حسام منصور: «يعد البرنامج نقطة انطلاق أساسية لموظفينا الجدد من الشباب الإماراتيين لبدء مسيرتهم المهنية في صناعة التأمين»، لافتاً إلى أنه تم تصميم البرنامج تماشياً مع خطط الشركة الرامية للمساهمة في تمكين المواهب الإماراتية في الشركة وفي القطاع الخاص عموماً.

ووفقاً للشركة، فقد بدأت الدفعة الأولى مسيرتها لتنمية مهارتها الوظيفية اعتباراً من الأول من مارس الجاري.

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