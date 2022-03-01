زيادات جديدة بقيمة تصل إلى 30 فلساً في أسعار البنزين خلال مارس

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفادت مواقع لشركات توزيع الوقود، أمس، بتسجيل أسعار الغازولين «البنزين» بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و«أي بلس 91» ارتفاعات جديدة في مؤشراتها اعتباراً من (اليوم) الموافق الأول من شهر مارس، وبقيمة تراوح بين 29 و30 فلساً للتر، فيما ارتفع سعر لتر الديزل بقيمة 31 فلساً، مقارنة بأسعار شهر فبراير الماضي، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتأتي زيادات أسعار الوقود للشهر الثاني على التوالي، إذ ارتفعت أسعار البنزين خلال شهر فبراير بقيمة وصلت إلى 29 فلساً للتر، وبزيادة وصلت إلى 32 فلساً للتر الديزل.

وارتفع سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتباراً من اليوم، من 2.94 درهم، إلى 3.23 دراهم، بزيادة 29 فلساً، فيما ارتفع سعر لتر البنزين «خصوصي 95» من 2.82 درهم، ليصل إلى 3.12 دراهم بزيادة 30 فلساً، كما ارتفع سعر لتر البنزين «أي بلس 91» من 2.75 درهم إلى 3.05 دراهم بزيادة 30 فلساً.

وارتفع سعر لتر الديزل من 2.88 درهم للتر، إلى 3.19 دراهم بارتفاع 31 فلساً.

يُشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

• سعر لتر الديزل ارتفع إلى 3.19 دراهم بزيادة 31 فلساً.

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