«ماي سيتي إكسبيرت».. موقع يتيح حجوزات لـ 1200 جولة سياحية في دبي والإمارات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت «مجموعة دناتا للسفر»، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، العلامة التجارية الجديدة: «ماي سيتي إكسبيرت»، لتوفر للمقيمين والزوار مقاربةً جديدة للتعرف على دبي.



«رفيق السفر»

ويتيح موقع «ماي سيتي إكسبيرت»، الذي صُمّم ليصبح «رفيق السفر» المخصص للمستخدمين في دبي، إمكانية الحجز في الوقت الفعلي لتشكيلة تضم أكثر من 1200 جولة ومنطقة جذب وتجربة. ويمكن للمستخدمين أيضاً التواصل مباشرة مع الخبراء المقيمين في دبي للحصول على توصيات، أو لتنظيم مسارات عبر أهم المعالم المحلية أو «الجواهر الخفية» التي تلبي متطاباتهم.

وإضافة إلى خدمة الـ«كونسيرج» عبر الإنترنت، افتتحت أكشاك «ماي سيتي إكسبيرت» الآن في «ميناء دبي» لدعم ركاب الرحلات البحرية بحجوزات الجولات والمعالم السياحية أثناء رسوهم في المدينة. ومن المقرر الإعلان عن مواقع إضافية، إذ تتطلع العلامة التجارية إلى توسيع تواجدها الفعلي في المواقع الرئيسية للمسافرين.

ويستطيع المسافرون المهتمون باستكشاف مناطق أخرى في الإمارات أيضاً حجز تجارب عبر الدولة للاستمتاع بجولات يومية انطلاقاً من دبي.



الطلب على الجولات

وقالت نائب الرئيس المساعد للعمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، حور الخاجة: «مع استمرار النمو المضطرد للسياحة المحلية والداخلية في دبي، نشهد أيضاً زيادة في الطلب على الجولات والمعالم والتجارب السياحية في المدينة، إذ يسعى المقيمون والزائرون إلى الاستفادة من عروض مختلف الوجهات الجذابة».

وأضافت: «تركز شراكتنا مع (دناتا) على دعم المسافرين على وجه التحديد في هذا السياق، إذ نقدم لهم منصة مثالية لحجز جميع التجارب التي يمكن لمدينتنا تقديمها، مع ميزة إضافية تتمثل في إمكانية الاستفادة من خبرات وتوجيهات مجموعة واسعة من خبراء السفر. وانطلاقاً من التزام دائرة الاقتصاد والسياحة بضمان تمتع الزوار بأفضل التجارب في العالم، فإننا نواصل تعزيز علاقاتنا مع الشركاء والجهات ذات الصلة، مع إعطاء الأولوية لسلامة السياح المحليين والدوليين في كل مرحلة ونقطة اتصال في جولاتهم عبر المدينة».



مكان واحد للحجز

بدورها، قالت نائب رئيس إدارة الوجهة في «مجموعة دناتا للسفر»، آلاء الخطيب: «مع استمرار نمو سوق الجولات والمعالم السياحية، وعبر مشهد الإمارات من التجارب ذات المستوى العالمي، فإننا على اطلاع ودراية تامة بأحدث الفرص والاتجاهات».

وتابعت: «يتيح منتجنا الجديد للمسافرين، حجز جميع أنشطتهم في مكان واحد، والتشاور مع خبراء فريقنا المحلي في أي وقت، للاستفادة من معارفهم والوصول إلى أفضل التجارب التي تقدمها دبي».



شراكة استراتيجية



وتم تطوير علامة «ماي سيتي إكسبيرت» في إطار شراكة استراتيجية لـ«مجموعة دناتا للسفر» مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لتصبح الموزع الرئيسي للجولات السياحية في دبي. ويمكن لزوار موقع «زوروا دبي» Visit Dubai أيضاً حجز جولاتهم وتجاربهم في دبي مباشرةً من خلال «ماي سيتي إكسبيرت».

وتوفر محفظة «ماي سيتي إكسبيرت» الواسعة أمام المسافرين، إمكانية حجز عالم من تجارب دبي عبر الفئات التالية: الصحراء والبر، الرحلات البحرية والقوارب، الحدائق المائية والمتنزهات، الرياضات، الجولات السياحية للعائلات، الفعاليات الفنية والثقافية، اكتشاف الإمارات الأخرى، معرض «إكسبو 2020 دبي»، كما تواصل المحفظة النمو والتطور بانتظام، بناءً على أحدث اتجاهات السوق والمسافرين.

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