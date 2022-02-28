«الإمارات للأمنيوم»: 5.5 مليارات درهم أرباحاً صافية.. و735 مليون درهم توزيعات على المساهمين في 2021

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن تحقيق نتائج قياسية في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وفي الأرباح الصافية للعام 2021.



الأرباح الصافية

وأفادت في بيان لها، بأن الزيادة في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تجاوزت الضعف لتصل إلى 9.0 مليارات درهم لعام 2021، مقارنة بـ 4.1 مليارات درهم للعام 2020، في ما وصلت الأرباح الصافية إلى 5.5 مليارات درهم مقارنة بـ 445 مليون درهم لعام 2020 بزيادة نسبتها 1140%.



طلب قوي

ولفتت الشركة إلى أن هذه النتائج التاريخية للشركة جاءت نتيجة الطلب العالمي القوي على الألمنيوم في ظل تعافي الاقتصادات العالمية من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، فضلاً عن الأداء التشغيلي القوي في جميع جوانب عملياتها التشغيلية، والتركيز على تحسين الكفاءة في الأقسام كافة، إضافةً إلى زيادة عمليات إنتاج وبيع جميع السلع، ضمن سلسلة القيمة في عام 2021، مقارنة بما حققته الشركة عام 2020.

ووفقاً للنتائج التشغيلية والمالية، فقد وصلت الإيرادات في عام 2021 إلى 25.5 مليار درهم مقارنة بـ18.7 مليار درهم في عام 2020، وارتفعت حصة مبيعات الشركة من المنتجات ذات القيمة المضافة أو «الألمنيوم عالي الجودة» إلى 84% من مبيعات الشركة الإجمالية، مقتربة من رقمها القياسي التاريخي، مقارنة بـ 72% خلال عام 2020.



خفض المديونية

وأكدت الشركة محافظتها في العام 2021 على مكانتها كأكبر منتج لـ«الألمنيوم عالي الجودة» من ناحية الحجم، واستطاعت خفض مديونياتها بصورة كبيرة، وتحسين هيكل رأس المال، لإتاحة توزيع أرباح للمساهمين، وتوفير مرونة مالية لنمو الأعمال في المستقبل.

ولفتت الشركة إلى نجاحها في تخفيض حجم القرض المؤسسي الرئيسي بمقدار 2.7 مليار درهم، ليصل المبلغ الإجمالي المتبقي إلى 20,3 مليار درهم، وتنفيذ سداد مبكر وبالكامل لدَين مشروع بناء مصهر الطويلة، والذي بلغت قيمته 1.6 مليار درهم، وسداد الدفعات المجدولة لقرض «شركة غينيا ألومينا كوربوريشن». وبذلك سددت «الإمارات العالمية للألمنيوم» ديوناً بقيمة 4.4 مليارات درهم في عام 2021. وبلغت نسبة صافي ديون الشركة 2.4 ضعفاً إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند نهاية السنة.



الأرباح الموزعة

وبلغ إجمالي الأرباح التي تم توزيعها على مساهمي «الإمارات العالمية للألمنيوم» 735 مليون درهم في عام 2021، في ما تم الاستحواذ على شركة JA Power & Water Co التي تمتلك محطة توليد الطاقة عالية الكفاءة في جبل علي، من المساهمين، مقابل 1.6 مليار درهم في ديسمبر 2021.

كما بلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 35%، (2020: 22%)، وهو من أحد أعلى المعدلات بين نظائرها من الشركات في مجالها.



نتائج قياسية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبد الناصر بن كلبان: «تظهر هذه النتائج القياسية اقترابنا من استكمال استعداداتنا للمرحلة المقبلة من مسيرة التطوير التي تنتهجها الشركة، بدءاً بعمليات تعدين الـ(بوكسيت)، وحتى إنتاج الألمنيوم الأولي، ضمن هيكل محسّن لرأسمال الشركة يستهدف تنفيذ سياسة أفضل لتوزيع الأرباح على المساهمين، ونمو الأعمال في المستقبل، ومساراً ريادياً في محايدة الكربون».

وتابع: «على المدى القصير، استمر الطلب القوي في الربع الأول من 2022، وعلى الرغم من أننا نواجه بعض التحديات على مستوى الخدمات اللوجستية كغيرنا من الموردين حول العالم، فإننا اعتمدنا أساليب جديدة للتغلب عليها مثل استخدام الشحنات المجزأة».

ولفت بن كلبان إلى مواصلة الشركة التركيز على تنمية قيمة الأصول الموجودة من خلال تحسين العمليات، والعمل بكفاءة أكثر، وتطوير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع التركيز كذلك على فتح آفاق جديدة لنمو أعمالنا في المستقبل.

المبيعات المحلية

وبحسب الشركة، فقد بلغ حجم مبيعات الشركة للمتعاملين المحليين في دولة الإمارات 281 ألف طن، مقارنة بـ 252 ألف طن في عام 2020، ما يعكس تنامي مساهمة الشركة في الاقتصاد الإماراتي تماشياً مع أهدافها بمضاعفة تأثيرها الاقتصادي بحلول 2040.

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