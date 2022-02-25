«المالية»: 47.2 ألف مستثمر كويتي في الشركات العامة بالإمارات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكدت وزارة المالية قوة الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والكويت في مختلف المجالات، لاسيما المالية والاقتصادية والاستثمارية، التي تظهر من خلال الأرقام والبيانات الإحصائية لعام 2020.

وأوضحت الوزارة في تقرير لوكالة أنباء الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الكويتي 61، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت في عام 2020 بلغ 30 مليار درهم، ما يجسّد قوة الشراكة الاستراتيجية، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.

وأضافت الوزارة أن عدد المستثمرين الكويتيين في الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بلغ 47 ألفاً و200 مستثمر كويتي، في حين بلغ عدد الرخص للأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الكويتيين في الإمارات 465 رخصة خلال عام 2020.

وأشارت وزارة المالية إلى أن صفقات العقارات في الدولة واصلت تسجيل معدلات أداء جيدة، مستقطبة المزيد من المستثمرين الكويتيين الراغبين في دخول السوق العقارية الإماراتية، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية السنوية للمواطنين الكويتيين في الإمارات، باستثناء دبي، خلال عام 2020 نحو 488.74 مليون درهم، في حين بلغ عدد مالكي العقارات من المواطنين الكويتيين في الإمارات 1369 مواطناً كويتياً.

كما بلغ عدد النزلاء من مواطني دولة الكويت في فنادق الإمارات لعام 2020 نحو 109 آلاف نزيل كويتي، فيما بلغ عدد الأفراد من مواطني الكويت، الذين تم علاجهم في المستشفيات والمستوصفات الحكومية الإماراتية، 4594 مواطناً كويتياً لعام 2020.

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