«كهرباء ومياه دبي»: مسؤولية جودة المياه بعد «العدّاد» على عاتق المتعامل

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن عملية تحلية المياه تمر بمراحل مكثفة عدة، لضمان جودتها وتزويد المتعاملين في جميع أنحاء الإمارة بمياه شرب تتمتع بأعلى معايير الجودة العالمية، بما في ذلك معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب.



وشددت الهيئة في ردّ لها على ترحيب قارئ عبر زاوية «سكيك» اليومية التي تنشرها «الإمارات اليوم»، بحملة «دبي تبادر»، للحد من استخدام العبوات البلاستيكية في الإمارة، واقتراحه على هيئة كهرباء ومياه دبي، توفير أجهزة تنقية مياه منزلية، بأسعار مناسبة وضمن عقود سنوية، خدمة لأهداف الحملة، على أن «مسؤولية المحافظة على جودة المياه بعد العدّاد تقع على عاتق المتعامل، من حيث صيانة وتنظيف خزانات المياه وإجراء الصيانة الدورية للتوصيلات الداخلية».

وأعادت هيئة كهرباء ومياه دبي تجديد تأكيدها على سعادة متعامليها، واستقبال اقتراحاتهم بصدر رحب، ترسيخاً لتميزها ورؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

ولفتت إلى أنها تعمل على تقديم خدمات المياه والكهرباء بكادر مؤهل بمستوى عالمي من الاعتمادية والكفاءة والسلامة.

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