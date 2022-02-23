شراكة بين "أبوظبي التجاري" و"أكور" لطرح بطاقات ائتمان جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي التجاري، ومجموعة أكور للضيافة، عن توقيعهما شراكة استراتيجية لإطلاق بطاقات ائتمان جديدة لتقديم تجارب استثنائية للعملاء في دولة الإمارات. وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيس للبنك في أبوظبي بحضور علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، ومهدي حميسي، الرئيس التنفيذي لبرنامج الولاء وشؤون الشراكات لدى مجموعة أكور، والدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي لمجموعة "فيزا" في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين من البنك ومجموعة أكور ومجموعة فيزا احتفاء بهذه المناسبة.



وتتميز البطاقات الجديدة بالعديد من المزايا التي تلبي احتياجات الحياة العصرية من خلال برنامج الولاء الخاص بمجموعة أكور للضيافة وخدمات بنك أبوظبي التجاري المتميزة بما يتيح للعملاء الاستفادة من خدمات ومزايا حصرية في 28 فندقاً من فنادق أكور الفاخرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 5200 وجهةً مشاركة في كافة أرجاء العالم. وتشكل بطاقات الائتمان الجديدة بالتعاون مع أكور إضافة نوعية إلى السجل الحافل للبنك في قطاع الخدمات المصرفية وعلامة فارقة في تاريخ أكور العريق.

وقال أروب مخوباداي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري: "تعتمد الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين بنك أبوظبي التجاري ومجموعة أكور على القيم المشتركة الخاصة بالارتقاء بخدمة العملاء وتقديم الأفضل لهم من خلال طرح بطاقات ائتمان جديدة تتيح خدمات متميزة ومكافآت قيّمة تتناسب مع أسلوب الحياة العصري. وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع جهود البنك المستمرة في مجال الابتكار والتجديد والتحول الرقمي في الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء".

من جهته، قال مهدي حميسي، الرئيس التنفيذي لبرنامج الولاء وشؤون الشراكات لدى مجموعة أكور: "يعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد رواد الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل شراكتنا معه محطة مهمة تُضاف إلى سجل نجاحاتنا في المنطقة، وستعزز من جاذبية برنامج الولاء ALL - Accor Live Limitless. نحن نتطلع قدماً لتحقيق النجاح من خلال هذه الشراكة المهمة التي تُمثل خطوةً أساسيةً ضمن جهودنا للتعاون مع أهم العلامات المرموقة بهدف توفير تجارب استثنائية للعملاء".

وقال شهباز خان، المدير العام لشركة فيزا في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عُمان: "نسعى دائمًا إلى تصميم عروض غير مسبوقة مع شركائنا لضمان حصول حاملي بطاقات فيزا على مزايا حصرية تثري تجاربهم. لذلك، يسعدنا أن نتشارك مع أكور وبنك أبوظبي التجاري لإطلاق بطاقات الائتمان الجديدة والمقبولة لدى 70 مليون متجر حول العالم التي يمكن استخدامها لسداد المدفوعات بسرعة وسهولة وأمان".

ويُعد برنامج ALL - Accor Live Limitless من مجموعة أكور، أحد أكثر برامج الولاء انتشاراً في المنطقة ويتجاوز عدد مشتركيه 68 مليون مشترك حول العالم، بما فيهم 700 ألف مشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل الفنادق المشاركة في برنامج ALL - Accor Live Limitless كل من ريكسوس جزيرة السعديات أبوظبي ورافلز النخلة دبي وسوفيتل ذا أوبليسك دبي وفيرمونت باب البحر وسوفيتيل أبوظبي الكورنيش وغيرها الكثير.

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