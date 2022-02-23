«دبي للمجوهرات» ينطلق بمشاركة 320 شركة من 23 دولة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت في دبي أمس، فعاليات الدورة الأولى من «معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا»، بمشاركة 320 شركة من 23 دولة.

ويعتبر المعرض الذي يُقام خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري في «مركز دبي التجاري العالمي»، الحدث الوحيد من نوعه في المنطقة والمخصص للتجار، ويأتي باعتباره أول فعالية العام الجاري لقطاع المجوهرات، الذي من المتوقع أن يحظى بموجة جديدة من النمو خلال العام الجاري.

الثقة بدبي

وأكدت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، خلال افتتاح المعرض، أن النشاط القوي والنمو المتسارع الذي يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي يعكس الثقة المتزايدة في دبي، باعتبارها أحد أهم المراكز التجارية العالمية، ويبرز مكانتها بوصفها بوابة عبور رئيسة لأسواق المنطقة، مع حرص الشركات الكبرى على الاستفادة من هذه السمعة، وما يعززها من قدرات وإمكانات لتكون دبي نقطة انطلاق منتجاتهم وخدماتهم إلى العالم.

ونوّهت المرّي بنجاح جهود دبي مع شركائها حول العالم في قيادة التعافي العالمي، وتجاوز الوضع الاستثنائي الذي ألمّ بالعالم خلال الفترة الماضية، بفضل توجيهات القيادة، وتضافر الإسهامات في تنفيذ استراتيجية عمل واضحة، لتصبح دبي من أوائل المدن الكبرى التي تستضيف العالم، وتستأنف أنشطة قطاعاتها الاقتصادية الرئيسة، بزخم ومؤشرات أداء آخذة في الارتفاع.

واطلعت المرّي على جانب من المعروضات والمنتجات التي تقدمها الشركات المحلية والعالمية، وتعرفت إلى أهم ما يضمه الحدث من معروضات، إذ يشكل المعرض حافزاً قوياً لنمو قطاع المجوهرات على مستوى العالم، ويعزز مكانة الإمارة المعروفة عالمياً بوصفها مركزاً رائداً لتجارة المعادن النفيسة والمجوهرات والأحجار الكريمة.

فرصة للتجار

ويعتبر المعرض أول فرصة لتجار المجوهرات، للشراء وجهاً لوجه في عام 2022، ويعد فرصة كبيرة أمام المشترين من تجار التجزئة وتجار الجملة والعلامات التجارية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وأميركا الجنوبية، للتسجيل في «برنامج استضافة المشترين» في معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، كما يضم المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، موردين من الإمارات، بلجيكا، هونغ كونغ، الهند، إيطاليا، تركيا، إسرائيل، وغيرها من أكبر الدول الموردة للمجوهرات في العالم.

فئات المنتجات

وتُقام الدورة الأولى من المعرض في إطار حرص الشركات الإقليمية والعالمية على استعادة نشاطها بعد عامين من شبه التوقف، إذ يتيح المعرض فرصة التعرف إلى مجموعة بالغة التنوع من المعروضات الجديدة، تبدأ من المجوهرات المكتملة، والماسات المستقلة، والأحجار الكريمة الملونة، وقطع ومكونات المجوهرات، كما يتضمن معدات وأجهزة وتقنيات تصنيع المجوهرات، فضلاً عن التغليف وعبوات المجوهرات.

المجوهرات الكاملة

بدورها، تتضمن أجنحة المجوهرات الكاملة في المعرض، تصميمات عصرية من الأطقم الذهبية والماسية، سواء الخفيفة أو كبيرة الحجم، وقطع الحلي المزينة بماسات بأعلى جودة في النوعية وأسلوب القطع الذي يشكل أحد أهم عناصر تقييم الماس.

كما يتضمن المعرض مجموعة كبيرة من الماسات المستقلة من جميع الأشكال والأحجام ودرجات الجودة، ومنها أيضاً الماسات الفاخرة، وبألوان غير مألوفة.

الأحجار الكريمة

وعلى صعيد الأحجار الكريمة الملونة، يُنتظر أن يضم المعرض مجموعة متنوّعة من الزمرد الإفريقي التي تتضمن أحجاراً مستقلة ومجموعات بجميع الأشكال والأحجام، ومن فئات سعرية مختلفة، كما من المتوقع

أن تشكل مكونات المجوهرات عنصر جذب كبيراً للشركات المصنعة للمجوهرات والمصممين وتجار التجزئة، إذ تتضمن الجهات العارضة أكبر المصنعين الإيطاليين للسلاسل المكتملة وشبه المكتملة.

منى غانم المرّي:

• «المعرض يعكس الثقة المتزايدة في دبي، بوصفها أحد أهم المراكز التجارية العالمية».

تنظيم المعرض

ينظم المعرض، شركة «إنفورما ماركتس» بالاشتراك مع مجموعة المعارض الإيطالية «إس بي إيه»، وهما من أكبر منظمي معارض المجوهرات والأحجار الكريمة في العالم، بدعم كبير من الشريك الرسمي للحدث: «مركز دبي للسلع المتعددة»، وشريك الصناعة «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات»، والاتحادات التجارية التي تتضمن جميع جوانب صناعة المجوهرات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news