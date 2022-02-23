رئيس الأوروغواي يدعو الشركات الإماراتية إلى الاستثمار في بلاده

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت غرف دبي وغرفة التجارة والخدمات في الأوروغواي، مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز وتسهيل التعاون الفعال في مجالات التجارة والصناعة والخدمات.

وتم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات «منتدى الأعمال الإماراتي الأوروغوياني» الذي نظمته غرف دبي في مقرها، بحضور رئيس الأوروغواي، لويس لا كايي بو، الذي أكد أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وبلاده، والاستفادة من الإمكانات لدى الجانبين للارتقاء بالتعاون والتبادل التجاري والاستثماري الثنائي.

وقال إن بلاده تتطلع إلى علاقات اقتصادية وتجارية واعدة مع الإمارات، داعياً الشركات الإماراتية إلى القدوم لبلاده والاستثمار فيها، خصوصاً أنها توفر بيئة مثالية لنمو الاستثمارات في قطاعات متنوّعة.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان بن سليّم، إن تجارة دبي غير النفطية مع الأوروغواي بلغت 14.6 مليون دولار في عام 2020. وأضاف: «هناك الكثير من الإمكانات التجارية غير المستغلة التي يمكن لمجتمعات الأعمال بين الجانبين الاستفادة منها»، لافتاً إلى أن دبي تعتبر مركزاً تجارياً واستثمارياً مفضلاً للعديد من الشركات التي تتخذ من أميركا اللاتينية مقراً لها والتي عززت موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتوسيع حضورها العالمي عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وأشار إلى نمو عدد شركات أميركا اللاتينية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي لتتجاوز 500 شركة.

إلى ذلك، أظهرت الكلمات والعروض التعريفية التي أجريت خلال فعاليات المنتدى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الجانبين، والاستفادة من فرص الأعمال غير المكتشفة بين دبي والأوروغواي في قطاعات واعدة ذات اهتمام مشترك مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة المتجددة.

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