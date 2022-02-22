«أبوظبي للاستثمار» يعقد شراكة مع «ولفيز» لدعم سياحة الدرّاجات الهوائية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

دخل «مكتب أبوظبي للاستثمار» في شراكة جديدة مع شركة «ولفيز» المتخصصة في الدرّاجات الهوائية ومستلزماتها، وذلك في إطار «برنامج الابتكار» التابع للمكتب، البالغة قيمته ملياري درهم، والذي يهدف إلى توفير الدعم للشركات التي تتطلع إلى تطوير وتنمية أعمالها في إمارة أبوظبي.

وأفاد بيان أمس، بأن «ولفيز» هي الشركة الأولى العاملة في قطاع السياحة التي تستفيد من «برنامج الابتكار»، تماشياً مع أهداف الإمارة لتطوير الفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية السياحية المستدامة.

وسيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار دعماً مالياً وغير مالي لسلسلة «ولفيز» لرفد جهودها بالمزيد من الإمكانات، لتعزيز انتشار وممارسة رياضة الدراجات الهوائية، والفعاليات المختلفة المرتبطة بها، ودعم رؤية أبوظبي للتحول إلى مركز عالمي لركوب الدراجات الهوائية، كما يوفر للسياح أساليب تنقل جديدة ومبتكرة، لاستكشاف المعالم والمواقع السياحية المختلفة في إمارة أبوظبي.

وبالاستفادة من دعم «أبوظبي للاستثمار»، ستفتتح «ولفيز» أربع صالات عرض في الحديريات، و«الريم مول» في جزيرة الريم، و«حلبة ياس مارينا»، ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية في مدينة العين، والتي ستوفر جميعها خيارات متنوعة لاستئجار أو امتلاك الدراجات الهوائية، كما سيتمتع فرع الشركة في «الحديريات» بأكبر معرض للدراجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء، إن أبوظبي تواصل جهودها الدؤوبة لتطوير القطاع السياحي، في إطار تنويع مصادر الدخل من النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المؤسسات التجارية في مكتب أبوظبي للاستثمار، محمد الظاهري: «ستسهم هذه الشراكة في توفير وسيلة نقل صحية وصديقة للبيئة تمكن السياح المحليين والدوليين من استكشاف المعالم السياحية والمواقع الطبيعية الغنية في إمارة أبوظبي».

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