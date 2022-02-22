بيع «الحمرا مول» إلى «الدار» بقيمة 410 ملايين درهم

المصدر: رأس الخيمة ■ وام

أعلنت «الحمرا» شركة التطوير والاستثمار العقاري في إمارة رأس الخيمة، بيع أحد أصولها في قطاع التجزئة «الحمرا مول» إلى «الدار العقارية - (الدار)»، مقابل 410 ملايين درهم.

ويتألف «الحمرا مول» من طابقين (أرضي وطابق أول)، ويمتد على مساحة قدرها 27 ألف متر مربع، ويلبي احتياجات المقيمين والسياح على حد سواء.

وقال المدير التنفيذي لـ«الحمرا»، بينوي كوريان: «نظراً للمقومات الحيوية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة، والتي تعزز آفاقها الاقتصادية الرحبة، فإن إقبال شركات من خارج الإمارة على ضخ الاستثمارات فيها بات أمراً طبيعياً.. وباعتبارنا شركة متخصصة في تأسيس تجارب الحياة المتفوقة في الإمارات الشمالية، ومطوراً رائداً في رأس الخيمة، ومسهماً رئيساً في إرساء دعائم المشهد الحضري في الإمارة، نرحب دوماً بالاستثمارات الاستراتيجية التي ستضيف قيمة ملموسة إلى اقتصادها ككل».

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