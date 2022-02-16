أيرلندا الشمالية تشارك في «غلفود» للعام الـ 15 على التوالي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشارك أيرلندا الشمالية في فعاليات معرض «غلفود 2022» للمرة الـ15 على التوالي، وذلك بوفد يضم نحو 20 شركة بغرض مواصلة أعمالها على نحو فعّال في الشرق الأوسط. وزار وزير الاقتصاد في أيرلندا الشمالية، جوردون ليونز، فعاليات المعرض أخيراً.

وقال ليونز: «تنتج أيرلندا الشمالية أغذية ومشروبات فاخرة حائزة على جوائز، حيث يسهم هذا القطاع بقيمة 5.4 مليارات جنيه استرليني في الاقتصاد. ويعزى هذا النجاح إلى الريف النقي الخصب والمزارعين والمنتجين الذين يكرسون جهودهم للتتبع، والذين يضعون الجودة والنوعية فوق كل اعتبار. هذا وتقدّم بلادنا مكونات خام وافرة عالية الجودة، وأحدث مرافق المعالجة، وتتمتع أيضاً بسجل حافل في مجال الأمن الغذائي».

وأضاف ليونز: «يسرّني أن أكون هنا في معرض (غلفود)، لدعم وعرض شركاتنا ومنتجاتها، فنحن نواصل تقديم نكهة أيرلندا الشمالية المتميزة إلى محبي التذوق في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

وتسعى الشركات المشاركة في المعرض إلى تعزيز النمو المستمر، فقد بلغ إجمالي الصادرات إلى الشرق الأوسط أكثر من 70 مليون جنيه استرليني. وتقدم أيرلندا الشمالية في العام الجاري طائفة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك منتجات الألبان من المواشي التي تتغذى على الأعشاب، وزيوت بذور اللفت والأطعمة الصحية، بما في ذلك الأطعمة العالية الفائدة ومنتجات المخابز الخالية من الغلوتين والشاي والقهوة والرقائق المقرمشة الحائزة على جوائز، ومنتجات الفاكهة والخضروات الخالية من الغلوتين، بالإضافة إلى مجموعة من عصيدة الشوفان وحبوب الشوفان.

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