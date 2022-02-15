114 شركة برازيلية للأغذية والمشروبات في «غلفود 2022»

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

قال المدير التجاري لوكالة «آبيكس برازيل»، لوكاس فيوزا، إن عدد الشركات البرازيلية المشاركة في الدورة الحالية من معرض «غلفود 2022» يبلغ 114 شركة، لافتاً إلى أن تلك الشركات تستهدف صفقات تجارية يتوقع أن تزيد قيمتها على 415 مليون دولار (نحو 1.52 مليار درهم).

وأضاف خلال لقاء صحافي عقدته الوكالة على هامش افتتاح المعرض، أن تسجيل البرازيل مشاركة موسعة في الدورة الجديدة، يؤكد من جديد دورها شريكاً تجارياً رئيساً في قطاع الأغذية لدولة الإمارات خصوصاً، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً. وأوضح أنه تم استقطاب الشركات البرازيلية المشاركة من قطاعات غذائية مختلفة، منها الحبوب، واللحوم، والدواجن، مبيناً أن دبي محور تجاري لمنطقة الشرق الأوسط بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة عمل مواتية. وذكر أن الإمارات قفزت من المرتبة 22 بين أبرز المستوردين من البرازيل في عام 2017 إلى المرتبة 15 في عام 2019، بحصة بلغت 1.34% من الإجمالي.

وأشار إلى أن اللحوم، والسكر، والحبوب، والصويا، تستحوذ على نسبة 90% تقريباً من إجمالي منتجات الأغذية المصدّرة للبرازيل.

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