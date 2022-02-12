"غلفود 2022" يعرض تطورات صناعة الأغذية بمشاركة 4000 شركة دولية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

تنطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات، الدورة السابعة والعشرين من معرض "غلفود 2022"، المتخصص في صناعات الأغذية والمشروبات، والذي تستمر أعماله على مدار خمسة أيام بمشاركة أكثر من أربعة ألاف شركة من مختلف أنحاء العالم.

ويستعرض المعرض في دورته الجديدة والتي تشغل 21 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، أبرز المتغيرات والتطورات في صناعة الأغذية والمشروبات والمجالات المرتبطة بالقطاع، عبر مشاركة عدد من مسؤولي مؤسسات انتاج وتوريد الأغذية ونخبة من المتحدثين والخبراء ورواد الصناعة من 120 دولة.

وتشهد الفعالية انطلاق حملة الحد من الهدر الغذائي الأولى من نوعها بهدف إحداث تحرك عالمي بهذا الشأن، كما تركز على الدور المتزايد للتجارة الإلكترونية في قطاع الأغذية والمشروبات، لتشكل دورة هذا العام نقطة تحول مفصلية في تاريخ القطاع تهدف إلى مواكبة تغير سلوكيات وتوجهات العملاء والحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة بخصوص التغير المناخي وتعزيز الالتزام بممارسات الاستدامة ومواكبة الطلب المتنامي على الأغذية الصحية.

وتنطلق فعاليات المعرض لهذا العام بالتزامن مع انعقاد معرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث يتوقع أن تشهد الدورة الحالية تسجيل أعداد أكبر من الزوار مقارنةً بالسنوات الماضية.

وتسلط فعاليات المعرض، التي تستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير، الضوء على أحدث التوجهات والتقنيات والمنتجات في قطاع الأغذية والمشروبات ومن أبرزها الاستدامة والفرص التي دعمتها معدلات النمو المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية. كما يستكشف غلفود 2022 أبرز التحديات والتحولات في قطاع الأغذية العالمي، بما في ذلك الابتكارات الحيوية في مجال الزراعة الخلوية القائمة على إنتاج الأغذية الحيوانية باستخدام أساليب زراعة الخلايا، والتوجهات الحديثة المتعلقة بالوجبات غير السريعة والأطعمة النباتية، بالإضافة إلى مواضيع الاستخدامات الجديدة في القطاع لعوامل التكنولوجيا والاستدامة، بما فيها الحد من الهدر.

ويشهد المعرض، بالإضافة إلى حضور الجهات العارضة الدائمة، مشاركة أجنحة جديدة ممثلة عن قطاع المأكولات البحرية في النرويج، والأوروغواي وباناما وأوزبكستان، فضلاً عن الجهات المستقلة الجديدة، مثل الشركات المنتجة من أستراليا وكولومبيا والأوروغواي وسويسرا وباناما وجنوب أفريقيا وهونج كونج.

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