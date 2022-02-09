«الإمارات العالمية للألمنيوم» تعتزم إنشاء مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم بقدرة 150 ألف طن سنوياً

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، اليوم عن خططها لبناء منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم، بقدرة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن سنوياً، مؤكدة ان المنشأة أول مصنع لإعادة التدوير تبينه الشركة، ومن المقرر أن يكون الأكبر في الدولة.



وأفادت الشركة في بيان لها، بأنها تعتزم تسويق الألمنيوم المعاد تدويره، تحت الاسم الترويجي «إترنال» (EternAL)، في وقت ستعمل فيه المنشأة على إعادة تدوير خردة الألمنيوم المستهلكة مثل إطارات النوافذ المستعملة، وخردة الألمنيوم غير المستخدمة، ليتم تحويل الألمنيوم المعاد تدويره إلى أسطوانات عالية الجودة ومنخفضة الكربون.



وأوضحت الشركة أنها ستحصل على خردة الألمنيوم اللازمة لتشغيل المصنع، بشكل أساسي من دولة الإمارات والمنطقة المحيطة، لافتة إلى أن أكثر من نصف خردة الألمنيوم الناتجة في دول مجلس التعاون الخليجي يتم حالياً التخلص منها، أو تصديرها.

وأكدت «الإمارات العالمية للألمنيوم» أنها تدرس حالياً جدوى المشروع، مرجحة أن يبدأ إنتاج المصنع في العام 2024.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبد الناصر بن كلبان، إن إنشاء أول مصنع لإعادة التدوير تابع للشركة لإنتاج ألمنيوم «إترنال»، هو أحد الخطوات التي نخطط لاتخاذها لتوفير الألمنيوم منخفض الكربون للمتعاملين في العالم.

وأضاف: «سيعزز هذا المصنع أيضاً مكانة (الإمارات العالمية للألمنيوم)، كشركة رائدة على مستوى العالم في إنتاج اسطوانات الألمنيوم، إذ ستزيد طاقتنا الإنتاجية من نحو 1.15 مليون طن سنوياً إلى نحو 1.3 مليون طن، وسط طلب متزايد باستمرار من المتعاملين على هذا المنتج ذي القيمة المضافة، كما سيمكّن الشركة من تقديم مساهمة إضافية في تعزيز (مشروع 300 مليار)، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وتوفير فرص في مجال البناء، من خلال استبدال بعض المواد الخام المستوردة بموارد قابلة لإعادة التدوير، وموجودة في الدولة».

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